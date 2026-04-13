Türkiye'nin Deprem Risk Haritası Açıklandı: En Riskli Bölgeler ve İller

13.04.2026 03:19
AFAD, Türkiye'nin deprem risk haritasını güncelleyerek, sismik aktivitenin etkilediği riski yüksek bölgeleri belirtti. Marmara, Ege, Doğu ve İç Anadolu bölgelerindeki riskli iller sıralandı.

Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunduğu için büyük bir kısmı yüksek deprem riski altındadır. AFAD tarafından hazırlanan güncel deprem risk haritası, ülkenin önemli fay hatlarının etkilediği bölgeleri ve risk seviyelerini göstermektedir. Ülkedeki sismik aktivite, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hatları tarafından şekillendirilmiştir.

Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kolları etkili olup, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimi en riskli iller arasındadır. Ege Bölgesi'nde, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes grabenlerini çevreleyen faylar bulunmakta olup, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Kütahya ve Uşak riskli illerdir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Fay Hattı Hatay'dan Bingöl'e kadar uzanırken, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Erzincan en riskli iller olarak belirlenmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Tuz Gölü Fay Hattı ve Eskişehir Fay Hattı önem taşımakta olup, Konya, Eskişehir, Ankara'nın kuzey kesimleri, Kayseri ve Aksaray riskli iller arasındadır.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde deniz altı riski ve bindirme kuşakları bulunmaktadır. Bu harita, bireylerin hazırlıklı olması için hayati bilgiler içermektedir.

Londra’da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı Londra'da Filistin protestosunda 212 kişi gözaltına alındı
İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi İstanbul-Van seferini yapan uçak zorlu hava şartlarına rağmen başarıyla indi
İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı İsrail’de savaş karşıtlarından saldırılar durdurulsun çağrısı
İran’la müzakereler sürerken Trump’tan açıklama geldi İran'la müzakereler sürerken Trump'tan açıklama geldi
Bebek’teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu Bebek'teki ünlü eğlence mekanına uyuşturucu operasyonu
ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı ABD-İran müzakerelerinde dünyayı heyecanlandıran iddia: Vance ve Galibaf tokalaştı

00:06
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
ABD ordusu: İran limanlarına saat 17.00’den itibaren abluka başlatılacak
23:54
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaray taraftarına gecenin tek güzel haberini verdi
23:33
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
Okan Buruk Kocaelispor maçı sonrası isyan etti: Yatıyorlar, oyun duruyor, yavaşlıyor
23:08
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı
Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı
22:44
Macaristan’da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban dönemi sona erdi
22:12
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
