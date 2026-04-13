Türkiye'nin Deprem Risk Haritası Açıklandı: En Riskli Bölgeler ve İller

Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağında bulunduğu için büyük bir kısmı yüksek deprem riski altındadır. AFAD tarafından hazırlanan güncel deprem risk haritası, ülkenin önemli fay hatlarının etkilediği bölgeleri ve risk seviyelerini göstermektedir. Ülkedeki sismik aktivite, Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hatları tarafından şekillendirilmiştir.

Marmara Bölgesi'nde, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kolları etkili olup, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimi en riskli iller arasındadır. Ege Bölgesi'nde, Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes grabenlerini çevreleyen faylar bulunmakta olup, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Kütahya ve Uşak riskli illerdir.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Fay Hattı Hatay'dan Bingöl'e kadar uzanırken, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Erzincan en riskli iller olarak belirlenmiştir. İç Anadolu Bölgesi'nde ise Tuz Gölü Fay Hattı ve Eskişehir Fay Hattı önem taşımakta olup, Konya, Eskişehir, Ankara'nın kuzey kesimleri, Kayseri ve Aksaray riskli iller arasındadır.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde deniz altı riski ve bindirme kuşakları bulunmaktadır. Bu harita, bireylerin hazırlıklı olması için hayati bilgiler içermektedir.