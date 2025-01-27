Türkiye\'nin Doha Büyükelçisi Göksu, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Göksu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Göksu, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'a ait, İsrail'in arkasında büyük yıkım bırakarak çekildiği, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki cadde ve binaların tanınmaz hale gelişini ortaya koyan "Geriye kalan" isimli kareyi seçti.

Gazze'de 15 ay boyunca insanlık dramı yaşandığını vurgulayan Göksu, "Çok şükür ki Türkiye, Katar, Mısır ve bütün İslam ülkeleri ellerinden geleni yaparak bu anlaşmaya varılmasında katkıda bulundular." dedi.

Bölgeye giden insani yardımlar konusunda Türkiye'nin öncü olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonraki esir değişimi bittikten sonra Gazzelilerin kendi evlerinde insani bir ortamda yaşamaları için yeni bir kapı açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda da Katarla ortak bir şekilde, insani yardımları en hızlı ve en verimli şekilde ulaştırmak için de burada çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"Fotoğrafçı arkadaşlarımızdan şehit olanlar ve yaralananlar oldu"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Anadolu Ajansı çalışanlarının da bedeller ödediğine vurgu yapan Göksu, "Arkadaşlarımız zor durumlarda bu fotoğrafları çekerek o insanların acılarını dünyaya duyurmada büyük katkıda bulundular. Fotoğrafçı arkadaşlarımızdan şehit olanlar ve yaralananlar oldu. Şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum. Yaralılara acilen şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu seneki oylamaya "Özgür Suriye" kategorisinin eklenmesini çok anlamlı bulduğunu belirten Göksu, bu kategoride Hesham Elsherif imzası taşıyan "Özgürlük kulesi" isimli fotoğrafı tercih etti.

Göksu, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Almanya'da yaşayan Suriyelilerin, toplanarak kutlama yaptığı bu fotoğraf için şunları söyledi:

"Suriye'deki yeni dönem hepimiz için bir ümit oldu. Uzun yıllardan beri Suriye halkının çektiği dram hepimizin gözü önünde yaşandı. Suriye'deki yeni dönemin başarılı olması için Türkiye kendi iradesini ortaya koyup, istikrarlı bir Suriye devleti kurmak için elinden geleni yapmaktadır. Türkiye bütün müesseseleriyle komşumuz Suriye'de istikrarın temini için çalışmaktadır.

Ömrünü bu coğrafyada geçirmiş bir insan olarak Suriyelilerin yaşadıklarını yakından gördüm. Gelişmeler herkes için önemli ancak benim için ayrıca önemliydi. Suriyelilerin tekrar evlerine dönebilmeleri, vatanlarında yaşayabilmeleri ve onların gözlerindeki heyecanı görebilmek herkesi mutlaka sevindirdi ancak beni daha çok sevindirdi. Bu fotoğrafta yer alan yeni bayrak da Suriye'ye, bölgeye ve ülkemize huzur ve selamet getirsin inşallah."

Büyükelçi Göksu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde seçimini, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bir grup kazın, köyün çiçekli arazilerinde yürüyüş yaptığı İsmail Kaplan'a ait "Tek sıra" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Göksu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İstanbul'da yarım ay, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi'nin aynı karede yer aldığı, İsa Terli'ye ait "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli eseri seçti.

"Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın objektifinden Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Türkiye- Gürcistan karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleşen gol sevincini yaptığı kareyi seçen Büyükelçi Göksu, şunları kaydetti:

"Tabii bunların hepsi fedakarca çekilmiş fotoğraflar. Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bunlar sıradan çekilmiş fotoğraflar değil aynı zamanda kalplerini, duygularını ve hislerini ortaya koyan seçimler. Bu anlamda zaten Anadolu Ajansını öne çıkaran da bu durum olsa gerek.

Klasik bir fotoğraf sanatçılığından öte insanların derdiyle dertlenen ve o derde dünyayı hemhal eden fotoğraf kareleri bunlar. Bu kareleri çeken her bir arkadaşı tebrik ediyorum. Bu fotoğraf kareleri tarihe düşülen en güzel nottur. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."