Türkiye'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Kalderası Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Kalderası Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Türkiye\'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Kalderası Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olmasıyla dikkat çekiyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Kalderası, yılın her döneminde doğaseverleri cezbeden muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kar nedeniyle uzun süre kapalı kalan yolun açılmasıyla birlikte bölgeye gelen ziyaretçiler, Nemrut Krater Gölü'nün eşsiz güzelliğini keşfedebiliyor. Doğa severler, buz mağarası, buhar bacası ve zengin bitki örtüsüyle ünlü kalderada doğayla iç içe vakit geçirerek manzarayı fotoğraflayabiliyor. Ziyaretçiler, Nemrut'un güzelliklerini keşfetmek için Türkiye'nin diğer bölgelerinden de gelmekte ve herkese bu eşsiz doğa harikasını görmelerini tavsiye etmektedir.

01.06.2024 12:23
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölünün yer aldığı Nemrut Kalderası, havanın ısınmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine doyum olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor.

Kışın etkili olan kar nedeniyle uzun süre yolu kapalı kalan Nemrut Krater Gölü'nü görmek isteyenler, havanın ısınması ve yolun açılmasıyla bölgeye gelerek eşsiz güzelliği görme imkanı buluyor.

Doğası, buz mağarası, buhar bacası, zengin bitki ve biyoçeşitliliğiyle öne çıkan kalderaya gelenler, doğayla iç içe zaman geçiriyor, manzayarı fotoğraflıyor.

Arkadaşlarıyla Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden gelen Ahmet Karaaslan, merak ettiği için Bitlis'e geldiğini ve tarihi mekanları gezdiğini söyledi.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Nemrut Krater Gölü'nü de görmek istediğini anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki insanlar çok bilmese de birçok ülkeden insanlar gelip buraları geziyor. Çok güzel, seyrine doyum olmayan bir manzara. İnsan bakınca hayretler içinde kalıyor. Herkese tavsiye ederim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizin güzel tarihi mekanlarını herkesin gezmesi gerekiyor."

Tur kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen turizmci Nimet Saçlı ise Nemrut'un muhteşem bir yer olduğunu belirtti.

Herkese burayı görmesi tavsiyesinde bulunan Saçlı, "Doğasına, yeşilliğine, güzelliklerine bayıldım. Bence buraya gelmemek büyük kayıp. Türkiye'nin her yerini görmemiz lazım. Dostlarım bir an önce buraya gelsinler." dedi.

İstanbul'dan gelen Ergün Erdoğan da Nemrut'un düşündüğünden de güzel bir yer olduğunu iafede ederek, "Krater gölünün bu kadar geniş bir alana yayılması çok etkileyici. Etraf yemyeşil ve ormanı var. Kalderanın rengi müthiş. Her şey çok güzel. Burayı korumak ve çevre kirliliği konusunda halkı bilinçlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin En Büyük Krater Gölü Nemrut Kalderası Ziyaretçilerini Ağırlıyor - Son Dakika
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