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Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ı deniz yoluyla yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ı deniz yoluyla yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İMEAK Deniz Ticaret Odası toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yılki 254 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 60'ının deniz yoluyla taşındığını belirtti. Bolat, denizcilik sektörünün önemine vurgu yaparak, İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın çalışmalarını takdir etti.

Türkiye\'nin ihracatının yüzde 60\'ı deniz yoluyla yapıldı
25.12.2023 - 15:23,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin geçen yılki 254 milyar dolarlık ihracatının yüzde 60'ının deniz yoluyla yapıldığını bildirdi.

Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası aralık ayı meclis toplantısına katıldığını ifade etti.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkenin denizcilik sektöründeki üyeleriyle bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, "Türkiye'nin dış ticaret taşımalarına bakıldığında, 2022 yılında 254 milyar dolarlık ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ının deniz yoluyla taşındığını görüyoruz ve denizcilik sektörümüzün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, İMEAK Deniz Ticaret Odasının yaklaşık 11 bin üyesinin bulunduğunu ve çalışmalarına "Denizci Millet, Denizci Ülke" vizyonuyla devam ettiğini belirterek, Oda Başkanı Tamer Kıran ve meclis üyelerine çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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