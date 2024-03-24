Türkiye\'nin ilk "bonsai müzesi" Yalova\'da açıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Yalova'da yapımı tamamlanan Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük bonsai müzesi, Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıldönümü kapsamında açıldı.

Yalova'ya bağlı Kadıköy Belediyesinin yer tahsisi üzerine İl Özel İdaresi tarafından 200'ü kapalı olmak üzere 1700 metre kare sergi alanına sahip Yalova Bonsai Müzesi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Vali Hülya Kaya, törende yaptığı konuşmada, çiçek kenti Yalova'ya yakışan, güzel bir projeye imza atıldığını belirterek, Atatürk'ün Termal ilçesindeki arboretum ile Hayrettin Karaca'nın kurduğu arboretumun ardından bonsai müzesi ile bu alandaki farkındalığı bir üs noktaya taşıdıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeye büyük destek verdiğine vurgu yapan Kaya, "Gerçekten çok vizyoner bir projeydi. Yalova'ya çok yakıştı. Turizm noktası destinasyonu olarak Yalova'nın bu noktada çok önemli, çok vizyoner projelere ihtiyacı var. İnşallah burası bir örnek teşkil eder. Bugün Japonya ile birlikteliğimizin, dostluğumuzun bir nişanesi olarak burayı açıyoruz." şeklinde konuştu.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara ise Japonya'nın Tonami ile Yalova'nın kardeş şehirler olduğunu hatırlatarak, her iki şehrin yaygın şekilde çiçek ürettiğini söyledi.

Kasahara, "Tonami de Türkiye'nin önemli çiçeği olan laleyi çok sayıda üretiyor. Bu yüzden 1989 yılında iki şehir arasında kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Bazı bonsailerden yüzlerce yıl yaşayanlar vardır. Bonsai müzesinin açılmasıyla gelecekte çok sayıda Japon turistin müzeyi ziyaret edeceğini ve sanat eserlerinin tadını çıkaracağını anlıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Yalova milletvekili Ahmet Büyükgümüş de süs bitkileri üretiminde söz sahibi kentlerden biri olan Yalova'nın, bonsai müzesiyle bu alandaki yetkinliğine yeni bir boyut kazandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Elbette burası Türkiye ve Japonya arasında bir dostluk nişanesi olacak. Bu manada turizm açısından bir çekim merkezi olacak ama aynı zamanda bu sanatın şehrimizde eğitimleri de yapılacak. Burada hayata geçirdiğimiz sadece bir müze değil, aynı zamanda bu sanatı belki tüm Avrupa'ya tanıtacak çalışmaların yapıldığı bir merkez olacak."

Konuşmaların ardından müzenin açılışında katkıları bulunanlara plaketleri verildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün dualarıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Davetlilerin müze içerisindeki eserleri gezerek yetkililerden bilgi almasıyla son bulan açılışa, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Garden AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, kurum müdürleri, bonsai sanatçıları ve davetliler katıldı.