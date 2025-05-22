Türkiye'nin İlk Sinema Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin İlk Sinema Akademisi Mezunlarını Verdi

22.05.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema ve Film Akademisi 4. sertifika töreni 21 Mayıs'ta gerçekleştirildi; yeni profesyoneller yetişiyor.

Türkiye'nin ilk Sinema Akademisi 4. mezunlarını verdi

Sinema ve Film Akademisi'nde 4. sertifika heyecanı yaşandı

Sinema ve Film Akademisi 4. Sertifika Töreni gerçekleşti

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversitesi ve MEDYAPIM iş birliğiyle düzenlenen Sinema ve Film Akademisi'nin 4. sertifika töreni yapıldı. Başarılı kursiyerler sertifikalarını alırken, sektöre yeni yapımcı, yönetmen ve senaristler kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Sinema ve Film Akademisi'nin 4. sertifika töreni, 21 Mayıs'ta İAÜ ev sahipliğinde düzenlendi. 16 haftalık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Törene, İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. İ. Hakkı Aydın, rektör yardımcıları, MEDYAPIM Kurucusu Fatih Aksoy, yapımcılar, yönetmenler, senaristler, sektör temsilcileri ile üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. 100 saatlik eğitimin verildiği akademi, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmayı ve başarılı kursiyerlerin istihdamıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Aksoy: "Kursiyerler, haftada bir gün sektör temsilcileriyle bir araya geliyor"

Sertifika töreninde konuşan Fatih Aksoy, "Sinema ve Film Akademisi'nde kursiyerler; teorik ve pratik eğitimle sinema sektörüne hazırlanıyor. Program kapsamında öğrenciler, üniversitede aldıkları teorik eğitimin ardından MEDYAPIM setlerinde yönetmenlik ve yapımcılık üzerine uygulamalı eğitim alıyor. Çeşitli setlerde görev alarak gerçek prodüksiyon süreçlerine katılan kursiyerler, haftada bir gün sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. Eğitim sürecinde yönetmenler, senaristler ve yapımcılar tarafından verilen derslerle destekleniyorlar" açıklaması yaptı.

Aksoy: "Hem Türkiye'de hem de uluslararası prodüksiyonlarda görev alma imkanı buluyorlar"

"100 saatlik eğitimin sonunda kursiyerler, sektörde fark oluşturacak beceriler kazanıyor" diyen Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Program, hangi kursiyerin daha uyumlu, becerikli ve potansiyelli olduğunu gözlemleme fırsatı sunarken, başarılı olanlar için istihdam olanakları sağlanıyor. Sektördeki insan kaynağı ihtiyacının yüksek olması nedeniyle, sertifika programından mezun olan kursiyerler, hem Türkiye'de hem de uluslararası prodüksiyonlarda görev alma imkanı buluyor. Sınırlı kontenjan nedeniyle her dönem belirli sayıda kursiyer kabul edilebiliyor. Setlerde ve senaryo gruplarında aktif rol alan kursiyerler, gerçek üretim süreçlerinin içinde yer alarak sektöre doğrudan katkı sağlıyor. Yoğun talep gören programın, sinema sektörüne nitelikli profesyoneller kazandırmaya devam etmesi planlanıyor."

Prof. Dr. Aydın: "Amaç Orta Doğu coğrafyası ve Avrupa'daki eksikliği de tamamlamak"

Dört yıl önce iş birliğiyle, eğlence ve kültür sektöründe her geçen gün ihtiyaç duyulan insan kaynağını oluşturmak için bu programa başladıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Bu yıl dördüncü mezunlarımızı veriyoruz. Hem yönetmen hem senarist hem de yapımcı alanlarında insan kaynağı yetiştiriyoruz. Tabii sadece Türkiye için değil, özellikle Orta Doğu coğrafyası ve Avrupa'daki bu alandaki eksikliği tamamlamak için bir çalışma bu" dedi.

"Olumsuz algı, son dönemlerdeki Türk dizileriyle başka bir segmente taşındı"

Prof. Dr. Aydın, "Sevindirici bir haber var: Yıllardan beri ülkemizle ilgili yurt dışındaki eğlence ve kültür sektöründe, sinemalarıyla, dizileriyle var olan olumsuz algı, son dönemlerdeki Türk dizileriyle başka bir segmente taşındı, yumuşak güç haline geldi. Her geçen gün daha etkili hale geliyor, ekonominin yanı sıra Türkiye için çok ciddi bir katkı sağlıyor. Bu sektöre ihtiyaç duyan insan kaynağı yetiştirmekte çok önemli bir rol aldık. Her geçen gün talep artıyor. Tabii ille de her mezun olan iş bulacak diye bir kural yok. Kişisel gelişimleri için çok önem arz ediyor. İnanıyorum ki sadece Türk dizileri, Türk filmleri için değil, yurt dışındaki yapımcılar için de çok ciddi insan kaynağı oluşturacaklar. Rağbet görüyor, çok başarılı öğrenciler yetişiyor. Teorik eğitimlerini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde, pratik ve set eğitimlerini MEDYAPIM stüdyoları ve setlerinde alıyorlar. Mezun olan öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aydın son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Eğlence ve kültür sektörü; yani Türk dizileri ve Türk filmleri sayesinde, yıllardan beri süregelen Türkiye'yle ilgili dünyadaki olumsuz algının olumlu tarafa dönüşmesinde, yumuşak güç haline gelmesinde, ülkeye ekonomik katkısının yanı sıra diaspora bir yanda Türk lobisini oluşturmada çok önemli bir rol oynuyor. Bu çalışmaları yürekten destekliyorum ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

İstanbul Aydın Üniversitesi, Kültür Sanat, Etkinlik, Yönetmen, İstanbul, Türkiye, Sinema, Eğitim, Güncel, Kültür, Medya, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Sinema Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:43:07. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Sinema Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.