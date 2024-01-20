Türkiye\'nin ilk uzay yolcusu Dragon uzay aracıyla ISS\'e ulaştı

TÜRKİYE'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Gezeravcı'nın bulunduğu ekip, Uzay İstasyonundaki 7 astronot tarafından karşılandı. Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek, "İstikbal göklerdedir" dedi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile Ax-3 misyonunda görevli diğer astronotlar Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'in bulunduğu SpaceX firmasına ait Dragon kapsülü, 36 saatlik yolculuğun ardından ISS'e ulaştı. Uzay aracının ISS'ye kenetlenmesi saat 13.42 itibarıyla gerçekleşti. Gezeravcı ve beraberindeki diğer 3 astronot, ISS'de bulunan Rus, ABD, Japon ve Danimarkalı 7 astronot tarafından karşılandı. İstasyonda 4 astronot için tören yapıldı. 14 gün boyunca bilimsel deneyler yapacak olan astronotlar, duygularını ifade etti. Gezeravcı, İngilizce olarak istasyonda bulunan mürettebata misafirperverlikleri için teşekkür etti. Bu yolculuğun, Türkiye tarihinde bir ilk olduğunu söyleyen Gezeravcı, bilim ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtip, sözlerine Türkçe devam etti. Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, güçlü iradesiyle buraya adım atmamızı sağlayan devletimize ve imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR, UÇAKTAN BAĞLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'den dönüşünde uçaktan, planetaryumlarda gerçekleştirilen kenetlenme programının ana yayına bağlandı. Bakan Kacır, uçağında kaptanın kenetlenme heyecanını tüm yolculara duyurduğunu belirterek, "Alper Bey'in ailesi de şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda başka bir uçaktalar. Aynı şekilde onların uçuşunda da yine tüm yolculara Türk Hava Yolları kaptanının bu anonsu yaptığını öğrendim. Yani yaşanan heyecan sadece yeryüzünde değil şu anda gökyüzünde de paylaşılıyor. Tüm milletimize bu coşkuya bu heyecanı ortak olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bu misyonun gelecek nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ilham kaynağı olacağını ümit ediyorum ve inşallah çok daha büyük projeleri hep birlikte gerçekleştirmek için çalışmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Dünyada uzay sanayisi anlamında muazzam bir endüstri geliştiğini belirten Kacır, "Biz arzu ediyoruz ki nasıl savunma sanayinde endüstrimiz gelişti, 3 bine yakın firmamız 80 binden fazla insan kaynağımızla sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, rekabetçi şekilde dünyaya yüksek teknoloji ihracat edebilen bir ülke olduysak, inşallah önümüzdeki dönemde uzay sanayisinde de benzer bir atılım yapalım" ifadelerini kullandı.

'BU YARIŞTA OLMAMIZ GEREKİRDİ'

Küresel uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını belirten Kacır, bu ekonominin birkaç sene içerisinde 1 trilyon dolara erişeceğini kaydetti. Uzayla ilgili ayrılan bütçeye ilişkin tartışmalara değinen Kacır, "Elbette hangi alanlara ne kadar bütçe ayrılacağı bir politik tercihtir; ama nihayetinde aynı zamanda stratejik bir tercihtir. Bu tercihler yapılırken ülkemizin hem bugünü hem yarını düşünülür. Türkiye, eski Türkiye değil. Türkiye, bugün dünyaya yılda 255 milyar 800 milyon dolar ihracat yapabilen bir Türkiye. Türkiye, dünyaya ihracat edebildiği sadece bir savunma sanayi platformunun kıymetiyle insanlı uzay misyonu gerçekleştirebilen bir Türkiye artık. Böylesi misyonların ülke kalkınmasında, beşeri sermayenin, insan kaynağının yüksek teknolojiye yönlendirilmesinde çok önemli bir etkisi olduğunu biliyoruz. Yine bugüne dek dünyada 40'tan millet vatandaşını uzaya göndermiş. Bizim elbette, milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, milli uzay programı projelerini bir bir hayata geçiren, kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen bir ülke olarak bu yarışta ve bu yolculukta olmamız gerekliydi" diye konuştu.