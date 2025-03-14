Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu - Son Dakika
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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu

- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

14.03.2025 14:12
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- Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu

LEFKOŞA - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı. Daha önce 1 Kasım 2018-23 Kasım 2022 tarihleri arasında Lefkoşa Büyükelçisi olarak görev yapan Başçeri, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende konuşma yaptı. Başçeri, "Yeniden Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkü'nün barış, huzur ve eşitlik mücadelesinin en önemli simgelerinden birisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek olmaktan büyük memnuniyet ve şeref duyuyorum. Daha önce başkatip, elçi müsteşar ve büyükelçi olarak görev yaptığım Lefkoşa'da yeniden Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki müstesna ilişkilerin daha da verimleştirilmesi ve sağlamlaştırılması için elimden gelen çabayı gösterdiğime emin olmanızı istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu zat-ı devletlerine takdim ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Hep birlikte ileriye diyorum"

Güven mektubunun sunulmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Geçmişte Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinde büyük hizmetleriniz ile birlikte izledik ve birlikte çalıştığımız zamanlar olmuştur. Dolayısıyla sizin KKTC halkını ne kadar yakından bildiğinizi ve dolayısıyla bu önemli görevlendirme ile bu dönemde bu önemli ve kritik dönemde Cenevre öncesinde yeni siyasetimizin daha da kurumsallaşması için Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinin tanıtılabilmesi için Kıbrıs'ta halk mücadelemizde eşitlik temelinde ama egemen eşitlik temelinde bir anlaşmaya ulaşabilmemiz için mutlak suretle sizlerin deneyimli bir diplomat ve eski bir büyükelçi olarak biz de şu anda bu mücadelemizde bize güç vereceğinizi sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. Tatar, "Tabii Kuzey Kıbrıs Türk hükümetinin içinde bulunduğu şartlarda da geçmişte bu dönemde bu görevde bulunmuş büyükelçi olarak ekonomik ve mali iş birliği protokollerinin düzenlenmesinde, daha sonra uygulanmasında KKTC'de hükümetin de altyapı yatırımlarının ve buna benzer projelerin tamamlanmasında refahın sizlerin de büyük katkısı olacağı inancındayım. Böylece hep birlikte ileriye diyorum" ifadelerini kullandı.

Tatar konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Kıbrıs'ta asıl olan Kıbrıs Türk hükümetinin egemenliğinin bir noktada kabul edildiğini görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cenevre öncesi görüşmelerim olmuştur. Bu görüşmeler bana güç vermiştir ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni siyasetimizin devamında tamamıyla yanında olduğunu bir kez daha teyit etmiştir. Dolayısıyla biz Cenevre'ye bu anlayışla gidiyoruz. Cenevre'de BM, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda İngiltere daha düşük bir düzeyde orada aynı masada birlikte olacaktır. Ben orada Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik temelindeki mücadelesini tekrar anlatmaya fırsatı bulacağım. Önümüzdeki dönemde nihai bir çözüme kadar iki devletin iş birliğiyle bu ülkede hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum halkının menfaatine ve yararına ne gibi iş birlikleri yapılabileceğini anlatma fırsatı bulacağım. Bütün bu süreçlerde birlikte bize destek olacağınız inancı içerisindeyim. Sizleri yeni dönemde başarılı diyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu - Son Dakika

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