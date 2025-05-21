Türkiye'nin Savunma Dönüşümü ve NATO İlişkileri - Son Dakika
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Türkiye'nin Savunma Dönüşümü ve NATO İlişkileri

Org. Gürak, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde önemli dönüşüm sağladığını ve NATO'ya katkısını vurguladı.

21.05.2025 13:22
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, "Ülkemiz, teknolojik olarak son yıllarda yapılan yatırımlar, vizyonlu projeler ve güçlü bir irade sayesinde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte NATO müttefiklerinin de dahil olduğu birçok ülkeye savunma ve güvenlik sistemleri ihraç eden bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Gürak, Ankara'da düzenlenen NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Genelkurmay Başkanlığı olarak konferansa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konferans kapsamında çoklu ortam harekatının derinlemesine konuşulacağını belirten Gürak, "Hepinizin bildiği gibi, küresel güvenlik ortamı her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Gürak, muhtemel istikrarsızlıkların sonuçlarının tüm dünyayı etkileyecek şekilde hızla evrildiğine vurgu yaparak, "Yapay zeka, hipersonik, nanoteknoloji ve robotik gibi eş zamanlı gelişen teknolojiler, savaşın karakterinde temel bir değişiklik yaratmıştır. Böyle bir asimetrik ve öngörülemez ortamda, güvenliğin sağlanması eskisinden daha zor hale gelmiştir." diye konuştu.

Çoklu ortam harekatının, gelecekteki muharebe sahasında istenen etkiyi nasıl gerçekleştireceklerini anlamak için önemli katkılar sunduğunu belirten Gürak, aynı zamanda, tüm harekat ortamlarında kuvvetleri kullanma tekniklerini geliştirmek, istenen son duruma ulaşmak için sivil unsurları ne ölçüde harekata dahil etmek gerektiğine dair hususlarda kendilerine fırsat tanıdığını da kaydetti.

Orgeneral Gürak, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar çoklu ortam harekatı yaklaşımının geliştirilmesi yönünde birçok adım atılmıştır. Bu konferans, müttefikleri bir adım ileriye taşıyacaktır. Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla hem NATO'nun güney kanadının güvenliğini sağlamada hem de küresel tehditlerin önlenmesine katkı sağlamada stratejik bir etkiye sahiptir. Terörizmle mücadele kapsamında yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, sadece ulusal güvenliğimizin korunmasını değil, aynı zamanda NATO topraklarında, NATO'nun kolektif savunma ve caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesini de hedeflemektedir. Türkiye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe Serisi gibi operasyonlarla PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine ağır darbeler indirirken çoklu ortam harekat yeteneklerini de sahada başarıyla uygulamıştır. Bu operasyonlar, kara, deniz, hava, siber ve uzay alanlarının entegre bir şekilde kullanıldığı modern askeri doktrinlere örnek teşkil etmektedir."

"Çoklu ortam harekatı anlayışının somut pratiği oldu"

Çoklu ortam harekatının temel unsuru olan eş zamanlı ve uyumlu güç kullanımının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sahada deneyimlenerek geliştirildiğini dile getiren Gürak, "İnsansız hava araçlarının etkin kullanımı, elektronik harp kabiliyetleri, uydu görüntülerinden istifade, istihbarat paylaşımı ve siber güvenlik önlemleri gibi alanlardaki başarılar NATO için de çoklu ortam harekatı anlayışının somut pratiği olmuştur." diye konuştu.

Gürak, Türkiye'nin yeni nesil tehditlerle mücadelede pratik örnekler sunabilecek tecrübelerinden istifade edilmesinin, NATO'nun eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde çoklu ortam harekatının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin, NATO'ya sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda yeni nesil teknolojik yetenekleriyle de değer katmayı hedeflediğini aktaran Gürak, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, teknolojik olarak son yıllarda yapılan yatırımlar, vizyonlu projeler ve güçlü bir irade sayesinde çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirmiştir. Kendi savunma ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte NATO müttefiklerinin de dahil olduğu birçok ülkeye savunma ve güvenlik sistemleri ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Özellikle insansız kara, deniz ve hava araçları, zırhlı kara araçları, deniz ve hava platformları, füze sistemleri, siber güvenlik ve elektronik harp alanlarında birçok başarılar elde ettik. Bu teknolojilerin birliklerin emrinde etkin ve etkili şekilde kullanımı ile ülkemiz, savunma teknolojileri üretebilen ve Silahlı Kuvvetlerine entegre edebilen lider ülkeler arasına girmiştir. Tüm bu başarılarımıza rağmen özellikle yapay zeka destekli savunma sistemleri, uzay teknolojileri ve elektronik harp gibi alanlarda yeteneklerimizi daha ileriye götürmek için müttefiklerimizle aramızda yapılacak işbirliğine hazırız."

Orgeneral Metin Gürak, çoklu ortam harekatı çalışmalarına yönelik NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığının gayretli çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, "Söz konusu çalışmaların geleceğin güvenlik ortamında askeri stratejik hedeflere ulaşılması, İttifak'ın bugün sahip olduğu üstünlüğün muhafazası ve geliştirilmesi için önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı (SACT) Oramiral Pierre Vandier ve NATO müttefik ülkelerinin temsilcileri ile stratejik ve operatif komutanlıklarda görev yapan personel katıldı.

NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığının her yıl düzenlediği NATO Çoklu Ortam Harekatı Konferansı 21-22 Mayıs tarihlerinde, "Muharebenin Geleceğini Keşfetmek: Harekat Alanını Şekillendirmede Çoklu Ortam Harekatlarının Rolü" teması ile Ankara'da düzenleniyor.

İlki 2022'de Birleşik Krallık, ikincisi 2023'te Danimarka'nın ev sahipliğinde yapılan konferansın 3'üncüsü bu yıl Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı Komuta Grubu tarafından yürütülen konferans, NATO harekatlarının geleceğine yön verebilecek sonuçların ortaya çıkabileceği stratejik etkiye sahip, yüksek seviyeli askeri-politik bir faaliyet olarak ön plana çıkıyor.

Konferans kapsamında, çoklu alan harekatlarına NATO ve Müttefiklerin bakış açıları, gerçek zamanlı karar alma kapsamında çoklu ortam harekatında komuta ve kontrolün etkinliğini arttırmak, çoklu ortam harekatı yeteneklerini tasarlamak ve hayata geçirmek, yeni nesil savaşçıların eğitimi bağlamında çoklu ortam harekatı için askeri eğitimlerin geliştirilmesi, çoklu ortam harekatı uygulamalarının NATO ve Müttefik tatbikatlarına dahil edilmesi konularında katılımcılarla görüş alış verişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Savunma Dönüşümü ve NATO İlişkileri - Son Dakika

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