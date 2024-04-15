Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Bulgaristan ile vedalaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Bulgaristan ile vedalaştı

Bulgaristan'daki 4 yıllık görev süresi sona eren Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, sosyal medyadan yayımladığı paylaşımla Bulgaristan ile vedalaştı. Sekizkök, görev süresi boyunca yaşanan olayları anımsatarak, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin arttığını vurguladı.

15.04.2024 23:07
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Bulgaristan'daki 4 yıllık görev süresi sona eren Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, sosyal medyadan yayımladığı paylaşımla Bulgaristan ile vedalaştı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, X'teki hesabından, videolu veda mesajı yayımladı.

Mesajında "Geriye dönüp baktığımda, aklıma ünlü bir yazarın şu satırları geliyor; 'Zamanların en kötüsüydü, zamanların en iyisiydi, hem umutsuzluk kışı hem umudun baharıydı'." ifadesini kullanan Sekizkök, Bulgaristan'daki görevinin dünyayı sarsan Kovid-19 salgını ile aynı dönemde başladığını anımsattı.

Sekizkök, sözlerine şöyle devam etti:

"(Salgın) Bunu atlattık derken Ukrayna savaşı, enerji ve ulaştırma krizleriyle boğuştuk. Türk milletini derinden sarsan deprem felaketi sırasında da Bulgaristan'daydım. Kederlerin en derinini yaşadık beraber."

Bulgaristan'da iç siyasi ortamın karışık olduğunu anımsatan Sekizkök, "Arka arkaya 5 seçim yaşandı, 6'ncısı da yakında olacak." diyerek, bu karanlık tablonun Bulgaristan ve Türkiye'yi de ziyadesiyle etkilendiğini kaydetti.

"Mutlulukların ve şereflerin en büyüğü"

Diğer taraftan Bulgaristan'da geçirdiği 4 yılın kendisine "mutlulukların ve şereflerin en büyüğünü yaşattığına" işaret eden Sekizkök, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılını Ata'mızın da görev yaptığı Bulgaristan'da kutlamak nasip oldu. Filenin Sultanlarını birlikte Filibe'de destekledik, galibiyetlerine sevindik. Bu dönemde Bulgaristan ve Türkiye birbirine iyice yakınlaştı.

İşbirliğimiz niteliksel bir dönüşümden geçti. Deprem felaketinde yardımımıza ilk koşan ülke Bulgaristan oldu. Türkiye de Bulgaristan'ı düzensiz göçmen baskısından korudu. Karadeniz güvenliği için iki ülke birlikte çok önemli bir girişimi hayata geçirdi.

Ticaret hacmimiz 10 milyar dolar hedefine yaklaştı. Türk yatırımları arttı. Bulgaristan Türkiye'ye en çok turist gönderen üçüncü ülke oldu."

Bulgaristan yönetimiyle çalışmalarının verimliliği

Birlikte çalıştığı hükümetlere, bakanlara, kurumlara gösterdikleri yakın işbirliği için içten teşekkürlerini sunan Sekizkök, "Görev sürem sonunda beni üstün hizmet nişanıyla onurlandıran Cumhurbaşkanı Sayın Rumen Radev'in şahsında Bulgaristan devletine teşekkür ederim. Beni bu şerefli göreve atayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, desteklerini esirgemeyen Dışişleri Bakanlığımıza ve tüm ilgili kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Veda mesajının sonunda Bulgaristan Türklerine seslenen Sekizkök, duygularını şöyle anlattı:

"Sevgili kardeşlerim ben sizlere gönülden bağlandım bu 4 yıl içinde. Deliorman'dan Tuna boylarına, Kırcaali'den Rodoplar'a, Dobruca'dan Burgaz'a elimden ???????geldiğince dolaşmaya, sizlerle beraber olmaya çalıştım. Beni tüm samimiyetinizle bağrınıza bastınız. Ana vatana dönüyorum ama kalbim Rumeli'de kaldı. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Sofya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Bulgaristan ile vedalaştı - Son Dakika

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