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Türkiye'nin turizm ve gastronomi alanındaki hedefleri için zirve başladı

Türkiye\'nin turizm ve gastronomi alanındaki hedefleri için zirve başladı

Türkiye'nin turizm, ağırlama ve gastronomi alanında marka bir destinasyon haline gelmesi amacıyla düzenlenen '4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi F-SUMMİT 2024' Antalya'da başladı. Etkinlik, sektör paydaşlarını bir araya getirerek Türkiye'nin turizm gelirlerini artırma hedeflerini ele aldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, fuara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, turizmin yanı sıra gastronomi sektörünün de şehirlerde yayılması gerektiğini vurguladı.

08.03.2024 22:03  Güncelleme: 22:07
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Türkiye'nin turizm, ağırlama ve gastronomi alanında marka bir destinasyon haline gelmesi amacıyla düzenlenen "4. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi F-SUMMİT 2024" Antalya'da başladı.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Fuarın açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ve sektör temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, buradaki konuşmasında, fuara Antalya'nın ev sahibi yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 16 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Şahin, gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde bu yıl bu rakamın iç turizmle beraber 23 milyona ulaşabileceğini vurguladı.

Kentin 650 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Şahin, "Son yıllarda gelen turistlerin ortalama konaklama süreleri ve aktiviteleri arttı. Şu anda kişi başı ortalama günlük 100 dolar, her bir turist içinse ortalama bin dolarlık harcama hacmi var. Antalya üzerinde yapmış olduğumuz turizm çeşitliğiyle katma değeri yükselttik. Son yıllarda golf turizmi, yat turizm gibi daha yüksek getirisi olan turistik faaliyetleri de Türkiye genelinde ve Antalya özelinde artırarak devam ettiriyoruz. Turist geldiği zaman artık o eski alışkanlıklarını devam ettirmiyor. Daha fazla yer öğrenmek, daha fazla kültür ve daha fazla değişik tatları tatmak istiyor. Eğer bunları başarabildiysek belirttiğim rakamları çok daha arttırabiliriz." diye konuştu.

"Gastronomiyi otellerin dışına, şehirlerimize yaymalıyız"

Gastronomiyi turizmin ana bileşeni olarak nitelendiren ve mutlaka şehre yayılması gerektiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Turizm ana bileşeni gastronomiyi otellerin dışına, şehirlerimize yaymalıyız. Kaleiçi'nde, Side'de, Alanya'da ve Kaş'ta gerek dünya mutfağının gerekse yöresel lezzetlerin kaliteli bir şekilde sunulduğu mekanlara ihtiyacımız var. Eğer bu hedefe ulaşabilirsek, turizmden aldığımız payı hızla ve önemli ölçüde artırabiliriz. Böylece, bu yıl 60 milyar dolar olan turizm gelirinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde de 100 milyar dolar hedefimize çok kolay ulaşabileceğimiz anlamına gelir."

Öte yandan Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, iş dünyasına, kadınların hayata geçirdikleri projelere destek olmaları için çağrıda bulundu.

Zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin turizm ve gastronomi alanındaki hedefleri için zirve başladı - Son Dakika

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