Türkiye'nin Yerli ve Milli Yangın Karar Destek Sistemi Uluslararası Yarışmada İkinci Oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin Yerli ve Milli Yangın Karar Destek Sistemi Uluslararası Yarışmada İkinci Oldu

Türkiye\'nin Yerli ve Milli Yangın Karar Destek Sistemi Uluslararası Yarışmada İkinci Oldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 2022 yılından beri yerli ve milli imkanlarla geliştirip, kullandığı yapay zeka temelli 'Yangın Karar Destek Sistemi'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği yarışmada, 'çevre' kategorisinde ikinci olduğunu duyurdu. Sistem, yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve olası yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirleyebiliyor. Ayrıca, yangın müdahale yerleri, kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı da tespit edilebiliyor.

02.06.2024 12:02
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) orman yangınlarıyla daha etkin bir mücadele için 2022 yılından beri yerli ve milli imkanlarla geliştirip, kullandığı yapay zeka temelli 'Yangın Karar Destek Sistemi'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin düzenlediği yarışmada, 'çevre' kategorisinde ikinci olduğunu duyurdu.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarına hassas bir bölgede olduğunu belirterek, OGM'nin yangınla mücadele için yoğun çaba içerisinde olduğunu belirtti. Ormanları yangınlara karşı korumak için hava ve kara gücünü sürekli artırdıklarını ve teknolojiden yararlandıklarını vurgulayan Yumaklı, yangınlarla mücadelede yapay zeka temelli uygulamaları da kullanmaya başladıklarını anımsattı. Bu manada yerli ve milli kaynaklarla geliştirdikleri 'Yangın Karar Destek Sistemi'ni 2 yıldır kullandıklarını hatırlatan Yumaklı, sistemin yangın anında canlı, anlık meteorolojik veriler ile arazi ve orman yapısını analiz ederek, ekiplerin hızlı ve etkin müdahale etmesini sağladığını kaydetti.

'2 MİLYONDAN FAZLA OY KULLANILDI'

Yumaklı, yangınla mücadelede büyük kolaylıklar sağlayan sistemin BM'ye bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce Cenevre'de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nde 'çevre' dalında ödüle layık görüldüğünü bildirerek, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gönderilen 1049 projeden 360'ı çevrim içi oylama için aday gösterildi, 2 milyondan fazla oy kullanıldı. OGM'nin sistemi yarışmada ikinci olarak ödül aldı. Yangın anında karar vermede ekiplerimize destek olan sistem sayesinde daha etkili ve yerinde müdahale yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bu yazılımı geliştirerek, daha kısa sürede daha az zayiatla yangınları söndürebilme olanağına kavuşmuş olacağız. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Karar Destek Sistemi'nde emeği geçenler başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Geliştirilen yazılımla; yangın çıkış sebebinin belirlenmesi, yangın davranışlarının tahmin edilmesi ve olası yangınlara karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri belirlenebiliyor. Yine söz konusu yazılımla yangın müdahale yerleri, müdahale kapsamında kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarı tespit edilebiliyor. Orman yangınlarında tehlikeyi en aza indirmek, çevreyi, biyolojik çeşitliliği, insan ve hayvan yaşamını koruyabilmek adına hızlı aksiyon öğeleri sunmak için anlık meteorolojik, coğrafi ve orman verilerini kullanarak CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve yapay zeka tabanlı orman yangını modelleme ve karar destek sistemi oluşturuluyor. Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki ormanların ve arazilerin yapısını, ekiplerin anlık konumunu meteorolojik verileri bünyesinde anlık işleyerek, olay anında hem bilgilendiriyor hem de yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konusunda uyarıda bulunuyor. Sistem, yangında en yakın ekiplere görev emri gönderebiliyor, onların navigasyonlarıyla konum paylaşabiliyor ve olayla ilgili bilgilendirme yapabiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Yerli ve Milli Yangın Karar Destek Sistemi Uluslararası Yarışmada İkinci Oldu - Son Dakika

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