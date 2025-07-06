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Türkiye, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Örnek Ülke

06.07.2025 01:25
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Son 23 yılda yangınla mücadelede önemli ilerleme kaydeden Türkiye, dünya çapında örnek gösteriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadele konusunda önemli mesafeler kaydederek dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin son 23 yılda orman yangınlarıyla mücadelede çok önemli mesafeler kaydettiği belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülkenin teknoloji, ekipman, hava ve kara gücü ile insan kaynağının sürekli geliştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin, bugün itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle toplam 438 tona yükseldiği vurgulandı.

Türkiye'nin yangınla mücadelede insansız hava aracı kullanan Avrupa'da ilk, dünyada ikinci ülke olduğu aktarılan açıklamada, 14 İHA ve 184'ü akıllı 776 gözetleme kulesinin yanı sıra yapay zeka tabanlı sistemlerle yangınların çok daha erken tespit edildiği bildirildi.

Yangın tespit süresi 2 dakikaya indi

Yangın tespit süresinin 2 dakikaya kadar indiği kaydedilen açıklamada, 2002 yılında yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracı bulunduğu, bugün bu araçların sayısının 1786'ya çıktığı, 831 iş makinesinin de arazide hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, 2002 yılında ilk müdahale aracı bulunmadığı, bu sürede 2 bin 742 ilk müdahale aracının hizmete alındığı vurgulanarak, hava araçlarının daha hızlı su alması için daha önce hiç olmayan yangın göleti ve havuzların inşa edildiği, 23 yılda 4 bin 796 tanesinin hizmete alındığı kaydedildi.

Bu yıl orman teşkilatına 8 bin 500 yeni personel kazandırıldığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mühendislerimiz, muhafaza memurlarımız ve yangın işçilerimizle 25 bin orman kahramanı yeşil vatanın dört bir yanında çalışmaktadır. 131 bin orman yangını gönüllümüz de yangınla mücadeleye destek olmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz sonbahardan bu yaz başına kadar yangınla mücadele için gerekli bütün hazırlıklarını yapmıştır. Bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçları, 58 noktada ise hava araçları göreve hazır hale gelmiştir. Türkiye bugün, yangınlarla mücadelede dünyada örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesi, Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istemekte, orman teşkilatımız çeşitli ülkelerde eğitimler vermektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Örnek Ülke - Son Dakika

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