Türkiye Oryantiring Şampiyonası Mersin Etabı Sona Erdi

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(MERSİN)- Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği 'Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı sona erdi. 2 gün süren ve 17 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya, 32 şehirden bin 229 sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen tören ile kent protokolünün elinden aldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destek verdiği 'Türkiye Oryantiring Şampiyonası 1. Kademe Yarışması'nın Mersin etabı sona erdi. 2 gün boyunca 7'den 77'ye her yaş grubunun birincilik mücadelesi verdiği müsabakaya, aralarında milli sporcuların bulunduğu bin 229 sporcu katıldı. 32 şehirden 90 kulübün katıldığı yarışma, 17 farklı kategoride gerçekleştirildi.

Sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı

Sporcular, yarışmanın ilk gününde Mezitli ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'nde bulunan Huköy tesislerinde ormanlık alanda oluşturulan parkurda üstünlük mücadelesi verdi. Doğanın içinde, zorlu arazi koşullarını deneyimleyen sporcular ikinci gün ise şehir merkezinde yapılan sürat yarışlarını tamamladı. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi. Törende, kent protokolünün yanı sıra sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Sporcular, ödüllerini kent protokolünden aldı.

"Sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir'in kendi bünyesinde düzenlemiş olduğu spor organizasyonlarının yanı sıra federasyonların düzenlemiş olduğu spor müsabakalarına da desteklerinin artarak devam etmiş olduğunu dile getirdi. Taşkın, "Her alanda olduğu gibi spor alanında da Mersin Büyükşehir Belediyesi halkın yanında. Bizler, sporcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 2 gün süren bu organizasyona Türkiye'nin değişik illerinden toplam 1229 sporcu katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Bu organizasyonda Büyükşehir olarak her türlü lojistik desteklerimizi sunduk. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsanları doğa ile buluşturan bir spor"

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de yarışma hakkında bilgi vererek, "Federasyonumuzun açıkladığı yarışma takvimine göre, Türkiye Şampiyonası 1.Kademe ilk yarışlarımızı Güney'in incisi güzel Mersin'de güneşli bir havada; 738'i erkek, 491'i kadın sporcu olmak üzere toplam 1229 sporcunun katılımıyla tamamladık. Oryantiring sporu; özellikle son dönemde kentleşme ile birlikte taş binaların artması sebebiyle insanları yeşile sevk eden, doğa ile buluşturan bir spor" diye konuştu.

Oryantiring sporunun her yaş grubuna hitap eden bir spor olduğunu söyleyen Güler, "8-10 yaşından 65 yaşına varıncaya kadar geniş bir yaş aralığında sporcu portföyümüz var. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen sporcularımız zamanla yıllar boyu barış, kardeşlik olgusu içerisinde bir araya geliyor. Bu spor, kardeşlik ve kucaklaşmanın bir modeli olurken, il ekonomisine de büyük bir katkı sunuyor. Gelen sporculara o ilin tarihini, kültür yapısını tanıtmak ve doğa ile buluşturmanın dışında Anadolu'nun kültür zenginliğini tanıtmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hiç kimsenin 'Geç kaldım' demeden yapabileceği bir spor"

K21-E kategorisinde birinci olan sporcu Eylül Şenal, "Şampiyon olarak bitirdiğim için mutluyum. Parkurlar çok güzeldi, teknik ve akıcıydı. Mersin'de maraton koşuluyor, bisiklet yarışları da yapılıyor. Buranın hem havası hem atmosferi çok güzel. Oryantiringin yapılması da güzel oldu. Bunun için mutluyum" dedi.

EMAÇIK kategorisinde üçüncü olan ve Ankara'dan katılan sporcu Oğuz Baktır ise "Her 2 parkurda güzeldi. İlk günkü parkur daha zordu ama oldukça heyecanlıydı. Oryantring; hem atletik hem de mental performans isteyen bir spor. Hep açık havada yapabileceğiniz ve hiç kimsenin 'Geç kaldım' demeden yapabileceği bir spor" diye konuştu.