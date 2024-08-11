Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı

Güncel

(ANKARA) - Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Milli sporcular 1984 Los Angeles'tan itibaren ilk defa bir yaz olimpiyatlarını altın madalya kazanamadan tamamladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları,kapanış törenin ardından bugün sonlanıyor. Türkiye, Paris Olimpiyatları'nı 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak tamamladı. Türkiye 1984 Los Angeles Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez bir Olimpiyat'ta altın madalya kazanamadı.

Türkiye, kadınlar boksta 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Hatice Akbaş ve Buse Naz Çakıroğlu final maçlarında kaybederek gümüş madalya, Esra Yıldız Kahraman ise üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya aldı.

Atıcılık branşında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan karma 10 metre havalı tabanca takımı yarı finalde Sırbistan'a yenilerek gümüş madalya kazandı.

Son Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, Paris Olimpiyatları'ın bronz madalyayla tamamladı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan erkekler okçuluk takımı bronz madalya aldı.

Türkiye, Olimpiyat Oyunları tarihinde en başarılı olduğu spor branşı güreşte bu sene iki bronz kazandı. Kadınlar 68 kilogramda Buse Naz Çavuşoğlu, erkekler 125 kilogramda Taha Akgül bronz madalya aldı. Taekwondo branşında Nafia Kuş Aydın kadınlar 67 kilogramda bronz madalya kazandı.

Filenin Sultanları tarihinde ilk defa yarı finale kaldığı Olimpiyatlar'da yarı finalde İtalya'ya ve üçüncülük maçında Brezilya'ya yenilerek dördüncü oldu. Yüzme branşında Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez finalde temsil eden 16 yaşındaki atlet Kuzey Tunçelli, 14.41.22'lik derecesiyle 5'inci oldu ve "Dünya gençler rekoru"nu kırdı.

Türkiye 1984'ten sonraki en başarısız Olimpiyat Oyunları'nı geçirdi. Türkiye bir önceki Olimpiyatı (Tokyo 2020) 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyala tamamlamıştı. Tokyo'da madalya sıralamasında 20'inci olan Türkiye Paris 2024'ü 64'üncü sırada tamamladı.

Toplam madalya sayısı 112'ye çıktı

İlk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Paris Olimpiyatları'na kadar 41 altın, 27 gümüş ve 36 bronz madalya toplamıştı. Türkiye bu Olimpiyatlar'da aldığı 8 madalya ile Olimpiyat tarihinde kazandığı madalya sayısını 112'ye çıkardı.

Atıcılıkta ilk madalya

Paris Olimpiyatları'nda atıcılık 10 metre havalı tabanca karma kategorisinde mücadele veren Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Türkiye'nin Olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandı. Atıcılık, Türkiye'nin Yaz Olimpiyatlar'ı tarihi boyunca madalya kazandığı 10'uncu spor dalı oldu.

Güreşin durumu

Türkiye, Yaz Olimpiyatları tarihinde en başarılı olduğu güreş branşında sadece 2 bronz madalyayla döndü. Güreş branşında Türkiye Paris'ten önce katıldığı 18 Olimpiyat'ta 29 altın, 18 gümüş, 19 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye en başarılı olduğu Roma 1960 Olimpiyatları'nda güreşte 7 altın, 2 gümüş madalya almıştı.

Yusuf Dikeç, Olimpiyat'ın simgesi oldu

Milli atıcı Yusuf Dikeç, final müsabakasında ekipman kullanmadan ve tek eli cebinde atış yapması nedeniyle Olimpiyatlar'ın simgesi haline geldi. Dünya çapında sosyal medyanın gündemine oturan Yusuf Dikeç'in "atış pozu"nu Olimpiyatlar'ın geri kalanında sporcular sevinç gösterisi olarak kullandı. Dünya rekoru kıran sırıkla atlamacı Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada Nina Kennedy, erkekler disk atmada Roje Stona ve pek çok sporcu, başarılarını Yusuf Dikeç haraketiyle kutladı.

Açılış töreni tartışmaları

Paris'in üçüncü kez ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni, ilk kez bir stadyum dışında Sen Nehri'nde yapıldı. Kafileler tekneler eşliğinde Sen Nehri'ni geçerken tanıtıldı. Louvre Müzesi, Bastille Hapishanesi gibi tarihi mekanlarda gösteri şovlarının yapıldığı açılış töreni tartışmalara da neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu parodisini LGBT sapkınlığı olarak değerlendirdi ve eleştirdi. Erdoğan, "13 yaşındaki torunum, dede gitme dedi. Niye dedim? Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Gitmedim. İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım" ifadelerini kullandı.

Bir "LGBT tartışması" da Cezayirli boksör Khelif üzerinde yapıldı

Uluslararası Boks Birliği'nin 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Imane Khelif'le ilgili tartışmalar gündeme geldi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Sözcüsü Mark Adams, "Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak kaydedildi, hayatını kadın olarak yaşadı, kadın olarak boks yaptı ve kadın pasaportuna sahip. Bu bir transseksüel vakası değil" dedi. Cezayirli boksör Imane Khelif, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.

Sen Nehri'nin kirliliği

Paris Olimpiyatları'nda en çok tartışılan konulardan biri de 100 yıldır yüzmenin yasak olduğu Sen Nehri'nde yüzme yarışlarının yapılması oldu. Yarışlara katılan yüzücüler suyun kirliliğinden şikayet etti. Belçika Olimpiyat Komitesi, Claire Michel'e triatlon yarışında E.Coli bakterisi bulaşması nedeniyle yarışlardan çekildi. Portekizli triatlon sporcusu Vasco Vilaca da da yarış sonrası mide-bağırsak enfeksiyonuyla uyumlu semptomlar geliştiği bildirilmişti. Milli yüzücü Kuzey Tunçelli de nehrin kirliliğine ilişkin "Su çok pisti. Kokusu, tadı çok kötüydü. Akıntıdan dolayı gidemediğimi hissettim. Kötü bir yarış deneyimi oldu" dedi.