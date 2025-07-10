Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli Erzurum'da Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye-Rusya İlişkileri Paneli Erzurum'da Düzenlendi

10.07.2025 13:29
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Erzurum'da düzenlenen panelde Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı, işbirliği vurgulandı.

Erzurum'da akademisyenlerin katılımıyla "Türkiye- Rusya İlişkileri Üzerine Uluslararası Akademik Panel" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Rusya'nın tarihsel komşuluk ilişkilerinin getirdiği köklü geçmişinin, 2000'li yılların başından yeni bir aşamaya taşındığını söyledi.

Erzurum'da iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı boyutlarıyla ele alınacağı panele ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hacımüftüoğlu, "Küresel istikrarsızlıklar, ekonomik sistemdeki yapısal dönüşüm, teknolojik gelişmelerin yol açtığı değişimler, Türkiye ve Rusya ikili ilişkilerini yeniden yapılandırma gerekliliği doğrultusunda bir araya getirmiştir." dedi.

Türkiye-Rusya ilişkileri üzerine değerlendirmede bulunan Hacımüftüoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgedeki güvenlik iklimine bağlı olarak ulusal çıkarlarını korumak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklıkların geliştirilmesi zorunlu hale gelmiş ve iki ülkenin siyasi liderlerinin kararlılığı bu süreci hızlandıran en önemli faktör olmuştur. Değişen bölgesel güç dengeleri, Türkiye ve Rusya'yı Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz ve Akdeniz'i içeren geniş bir coğrafyada ortak çözüm yolları bulmaya teşvik etmiştir. Türkiye ve Rusya yalnızca ikili ilişkilerdeki ortaklığını artırmakla kalmamış, aynı zamanda küresel sorunların çözümüne ve bölgesel gelişmelerin şekillenmesine katkı sağlayarak uluslararası sistemdeki güç dengesinin önemli ağırlıkları olan iki aktör ülke haline gelmiştir."

Hacımüftüoğlu, tarih boyunca küresel değişimlerden etkilenen Türkiye ve Rusya ilişkilerinin, bugün yüzlerce yıldır devam eden hoşnut ilişkisinin verdiği güvenle en iyi dönemlerinden birini geçirdiğini belirterek, bu kapsamda 2022'de 68 milyar dolara ulaşan karışlıklı dış ticaret rakamının tarihsel rekora işaret ettiğini dile getirdi.

Ülkeler arası işbirliği alanlarına değinen Hacımüftüoğlu, bu işbirliğinin enerjiden altyapıya, tarımdan turizme, sanattan bilime uzanan geniş alana yayıldığını anlattı.

Türk asıllı Rusya vatandaşı Rusya Adalet Bakanlığı Uluslararası Suçlar ve Terörle Mücadele Teşkilatı (KGT) Başkanı Enes Karahan da 18 yıldan fazla süredir Rusya'da yaşadığından bahsetti.

KGT'nin İnterpol'a alternatif olarak kurulduğunu söyleyen Karahan, "Rusya-Türkiye son yüzyılda herhangi bir savaşın içinden geçmemiştir. Ülkeler kendi aralarında çatışmalar ve sıkıntılar dahi olsa bu sıkıntılara rağmen savaşmayacakları konusunda mutabık kalıp anlaşmışlardır. Türk olarak bu iki ülkenin temsilcisi olarak 'Ankara bugün neyse Moskova'da aynıdır.' diyorum. Dolayısıyla dış siyasette bazı alanlarda görüş ayrılıkları olsa da yine genel manada uzun süreye baktığımızda bunun aslında çok ortak yönlerinin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Panel, daha sonra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş'in başkanlığındaki "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Rusya İlişkilerinin Yeniden Analizi: Siyasi Ekonomik ve Stratejik Boyutlar" oturumuyla devam etti.

Bu oturumda konuşma yaparken fenalık geçiren Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Yüce'ye katılımcılar müdahalede bulundu.

Yüce, müdahale sonrası kendine gelince konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Panele, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, akademisyenler ile Rusya'dan bazı yöneticiler de katıldı.

Kaynak: AA

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