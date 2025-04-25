Türkiye-Rusya Orta Doğu İstişareleri İstanbul'da

Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştirilen Orta Doğu istişareleri bugün İstanbul'da yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Rusya arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Orta Doğu istişarelerinde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Rusya'yı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov temsil etti.

İstişarelerde Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel konular hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunulurken, Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik önceliğinin, bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Yılmaz ayrıca, Suriye'deki gelişmelerin bu mercekten ve Türkiye'nin ulusal güvenliğinin sağlanması perspektifinden yakın biçimde takip edildiğini, Suriye yönetiminin siyasi ve mali açılardan desteklenmesinin en etkin ve sonuç verici yönteminin yaptırımların kaldırılmasını içerdiğini ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ve Gazze'deki katliamının bir an evvel durdurulması konusunda Türkiye'nin tutumunu bir kere daha dile getirdi.

İstişarelerde ayrıca, Orta Doğu'daki güvenlik durumu ve bölgede istikrarın sağlanması imkanları ele alınırken, birbiriyle bağlantılı sorun ve gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisinin, bütüncül bir bakış açısının benimsenmesini ve tüm ilgili aktörlerin eş güdüm içinde kalmasını gerekli kıldığı belirtildi.