Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Başladı - Son Dakika
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Başladı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Başladı

Mustafa Varank, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerini ve yatırımlarını vurguladı.

05.11.2024 15:35
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SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, 13'üncüsü düzenlenen 'Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi' açılış programında konuştu. Varank, "Türkiye olarak kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için kendi enerjisiyle yoluna devam eden, yenilebilir enerjide kendisine yeten ama aynı zamanda teknolojisini geliştiren bir ülke olmak için bütün kararlılığımızla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Rüzgar enerjisi sektöründeki son gelişmelerin ele alınacağı 13'üncü Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) 2024 Şişli'de bir otelde başladı. Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, WINDEUROPE Başkanı Giles Dickson, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden, akademisyenler ve çok sayıda uzman katıldı. Açılış konuşmasını Mustafa Varank yaptı. Varank, "Tekrar ifade etmek istiyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu olarak da biz hükümetimizin emrindeyiz. Yatırımcımızın emrindeyiz. Mevzuatla ilgili hangi çalışma yapılması gerekiyorsa sektörün önünü açacak, hangi inovatif çözümleri geliştirebileceksek biz bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ENERJİ YATIRIMCILARIMIZIN YANINDA OLMAYA DECAM EDECEĞİZ'

Sanayi ve enerji yatırımcılarının yanında olduklarının altını çizen Varank, "TÜREV'in düzenlediği bu kongre sektörümüz açısından özel sektörle kamuoyunu bir araya getirmek açısından gerçekten çok faydalı ve neticelerini görüyoruz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada Enerji Bakanlığımız da, bakanlıklarımızda bizler de mecliste yasama süreçlerimizde her zaman, sanayicimizin ve enerji yatırımcımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu manada, dün yaptığımız toplantıda, gündeme gelen başlıklarla ilgili süreçlerin takipçisi olacağız. Meclisteki yasal izinlerle ilgili sürelerin kısaltılmasına yönelik taleplerinizin ne olduğunu biliyoruz. Burada gerekli adımları atacağız" dedi.

'KEŞKE BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHİRLERİNİN İHTİYACI OLAN İŞLERE YÖNELSE'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep ile ilgili yaptıkları faaliyetlerden bahsetmesi üzerine teşekkür eden Varank, "Burada bir teşekkürü de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımıza etmek istiyorum. Bir yerel yönetimin neleri yapabileceğinin en güzel örneklerini bizlere göstermiş oldu. Gerçekten Gaziantep'i daha yeşil, daha sürdürülebilir bir şehir yapmak için gördüğünüz gibi birçok başlıkta çalışmalarına devam ediyor. Keşke bütün belediye başkanları da başka işlerle uğraşmak yerine, şehirlerinin ihtiyacı olan işlere yönelseler. Ben bu sabah 09.30'da Ataşehir'den çıktım, buraya geldiğimde saat 10.45'ti. Ama bu şehrin belediye başkanı trafikle mi ilgili, şu an da Ankara'da siyasi çalışmalar mı yapıyor? Bunun takdirini de buradakilerin huzuruna bırakıyorum. Belediye başkanımıza ben bu manada bu güzel örnekliği ortaya koyduğu için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'KARARLILIKLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Varank, "Özellikle depolamalı yatırımlarla ilgili şu anda sektörün büyük bir beklentisi var. Eğer biz bu yatırımları gerçekleştirmek istiyorsak depolamalı yatırımlarla ilgili kararlarımızı verip sektörün önünü açmamız gerekiyor. Burada herkesin depolamalı yatırım yapması mı, yoksa ihtiyacı olmayan yerlerde bir lisans bedeliyle bu depolama yatırımlarını bırakmak mı bir çözüm önerisi olabilir? Bu manada ben bakanımızla da gerekli görüşmeleri yaparak inşallah sektörün önünü açacak bir çözümü geliştirebileceğimize inanıyorum. Gördüğüm, yatırımcılarımızın gözündeki en büyük heyecanlardan bir tanesi de bu bin 200 megavatlık YEKA yatırımıydı. Sektör bunun devamını bekliyor. Türkiye neyi yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini şu anda bilerek yoluna devam ediyor. Detaylarla ilgili soru işaretlerini de önümüzdeki dönemde izah ettikçe biz yatırımların arttığını görebileceğiz. Dün akşam mutlu olduğum bir diğer husus da işte burada yaptığımız toplantılardan, tartışmalardan çıkan. Göllerin akarsuların üzerine GES yapılabilmesi mevzuatını meclisimizden geçirmiştik. Dün akşam bunu tamamlayan yatırımcılarımızın olduğunu gördük. Demek ki burada yaptığımız tartışmalar bizi hayırlı neticelere götürüyor. İnşallah aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Başladı - Son Dakika

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