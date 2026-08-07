Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Ortak Savunma Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Ortak Savunma Anlaşması

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan\'dan Ortak Savunma Anlaşması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke'de düzenlenen zirvede Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre, üç devletten herhangi birine yapılacak silahlı saldırı hepsine yapılmış sayılacak ve kolektif caydırıcılık güçlendirilecek.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Pakistan Şahbaz Şerif, "üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlayan" Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün Mekke'de bir ortak savunma anlaşması imzalandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in bugün Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulundukları belirtilerek, Mekke'de bulunan Safa Sarayı'nda Mekke Ortak Savunma Zirvesi gerçekleştirildiği kaydedildi. Zirve kapsamında, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler ile karşılıklı çıkar alanına giren konuların ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Altesleri Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, üç devlet arasındaki derin tarihi ilişkiler, köklü kardeşlik ve İslami dayanışma bağları, müşterek stratejik çıkarları ve köklü savunma iş birlikleri temelinde, kolektif güvenliklerini daha da güçlendirmek, bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve istikrarı teşvik etmek, güvenli ve müreffeh bir geleceği birlikte inşa etmek yönündeki ortak iradelerini yansıtan Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamışlardır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Anlaşma, her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlamakta ve üç devletten herhangi birine karşı gerçekleştirilecek bir silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını hükme bağlamaktadır. Anlaşma ayrıca, üç devlet arasındaki savunma iş birliğinin tüm boyutlarıyla geliştirilmesini öngörmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Güvenlik, Pakistan, Türkiye, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan Ortak Savunma Anlaşması - Son Dakika

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