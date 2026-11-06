Türkiye Uzay Ajansı 2027-2029 bütçesinde 20 milyar 18 milyon 108 bin lira öngördü

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TUA gelecek 3 yılda yenilikçi uzay projelerine odaklanacak

Türkiye Uzay Ajansının 2027-2029 dönemi için toplam 20 milyar 18 milyon 108 bin liralık bütçe planlanıyor

Performans hedeflerinde Ay'a sert iniş projesinin 2027'de tamamlanması, derin uzayda kullanılacak füzyon teknolojisi için kurulacak AR-GE merkezinin tamamlanma oranının da 2029'da yüzde 100'e ulaşması öngörülüyor

??????(Zeynep Duyar/Ankara)

2- AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, COP31'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

"'Sıfır Atık: Kadınla Mümkün' diyerek hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla Türkiye çapında 45 bin kadınımıza eğitim verdik. Bunun bir yansımasını da COP31 süresince uluslararası alanda göstermek istiyoruz. Türkiye olarak bu alandaki farkındalığımızı ve kadınlarımızı bilinçlendirmek için yürüttüğümüz çalışmaları dünyaya anlatacak, diğer ülkelerle de tecrübe paylaşımında bulunacağız"

"Kadınlarımızı yalnızca farkındalık çalışmalarının muhatabı değil, dönüşümün de öncüleri olarak görüyoruz. Yerelde biriken bu enerji ve bilgi birikimini COP31'de dünyayla buluşturmak istiyoruz"

(Zehra Tekeci Eser-Aynur Ekiz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo: "Türkiye COP31'de organizasyonel ve stratejik düzeyde harika iş çıkarıyor"

"Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye'nin iklim diplomasisindeki aktif rolü gayet net, (COP31 için) gündem maddeleri de içinde bulunduğumuz dönem açısından son derece yerinde"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- COP31 Akdeniz'in çevre sorunlarını dünya gündemine taşıyacak

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Bütün Akdeniz ülkelerinin üst düzey temsilcilerinin burada bulunması da önemli bir mesaj olacak"

"Mavi bono gibi finansman imkanlarından başta yerel yönetimlerin yararlanması gerekiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

5- Türkiye'nin 2040 rüzgar hedefi için 50 milyar doları aşan yatırım öngörülüyor

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden:

"(Rüzgar enerjisi kurulu gücü) 2040 hedefi 63 bin megavat olarak açıklandı. Bugün 16 bin megavat seviyesinde olduğunu düşünürseniz, aşağı yukarı 47 bin megavatlık yeni yatırımdan bahsediyoruz"

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği Başkanı Murat Durak:

"2027'den sonra 2030'a kadar teknik çalışmalar biter ve 2030'da deniz üstü rüzgar santrali için alanın inşaata hazır hale geleceğini düşünüyorum. 2 yıl kadar da inşaatı sürerse 2032'de ilk deniz üstü rüzgar santralini görürüz diye umuyorum"

(Firdevs Yüksel/İstanbul)

6- Küresel karbon yakalama kapasitesi 100 milyon ton eşiğine yaklaşıyor

Karbon yakalama ve depolama teknolojileri aracılığıyla 1996'dan bu yana 400 milyon tondan fazla karbondioksit yakalanarak kalıcı olarak depolandı

Faaliyetteki tesislerin kapasitesi sektörlere göre incelendiğinde doğal gaz işleme ve sıvılaştırılmış doğal gaz sektörü yıllık 42 milyon tonla ilk sırada yer alıyor

(Başak Erkalan Köprübaşılı/Ankara)

7- Elmada yüksek rekolteye "cips" ve "mama" formülü

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz:

"Sanayilik elmanın sadece dökme meyve suyu konsantresine mahkum edilmesi engellenmeli. Bölgesel bazda elma cipsi, dondurularak kurutulmuş elma, bebek maması püresi ve organik elma sirkesi işleme tesisleri desteklenmeli"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- ABD'deki ara seçimlerin ardından gözler ekonomi ve ticaret politikalarına çevrildi

Demokratların Kongrenin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesiyle ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin görev süresinin kalan iki yılında yasama ve bütçe süreçlerinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasındaki müzakerelerin öneminin artması bekleniyor

Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Al:

"Demokratlar, gümrük tarifelerinin tüketici fiyatlarına etkisini, enerji şirketlerinin kazançlarını ve İran savaşının maliyetini gündeme taşıyacak. Seçmenin tepkisini anlamak için enerji piyasasına bakmak gerekiyor"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul)

9- İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa'dan Yunanistan'a müftülük sorununun çözümü için diyalog çağrısı:

"Beklentimiz azınlığın özgür iradesini esas alan, insan haklarına ve uluslararası yükümlülüklere uygun, kalıcı ve adil bir çözümün hayata geçirilmesidir"

(Ayhan Mehmet/Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İstanbul'da hava kirliliği ekimde yüzde 10 arttı

Kentte ekim ayındaki PM10 (partikül madde) konsantrasyonu, 26 istasyonda metreküp başına ortalama 35,2 mikrogram olarak belirlendi. Bu değer, geçen yılın aynı ayında ortalama 31,9 mikrogram olarak ölçüldü

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros:

"Bu yıl eylül ayında geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla yağış meydana geldi. Çok yağış almamıza rağmen geçen yıl yağışlar daha uzun süre etkili olduğu ve arka planda alçak basınç alanları daha etkili olduğu için geçen yıl bu yıla göre daha temiz bir hava ile karşı karşıyaydık. Bu sene ise maalesef havamız daha kirli çıkmış oldu"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Ara tatil döneminde 50 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya:

"Bu yıl ara tatil döneminde geçtiğimiz yıla göre yaşanmasını beklediğimiz artışla birlikte 1,5 milyon kişinin yurt içi ve yurt dışı turizm hareketlerine katılmasını öngörüyoruz. Bu hareketliliğin oluşturacağı ekonomik hacmin yaklaşık 50 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz"

"Bu yıl ara tatil dönemine yönelik yurt içi seyahat talebinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15, yurt dışı rezervasyonlarda da yüzde 5 artış söz konusu"

(Aylin Rana Aydin/İstanbul)

12- Böbrek nakli ilk yıldan sonra diyalize göre sağlık harcamalarını yüzde 50 azaltıyor

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen:

"Böbrek nakli özelinde konuşursak, birinci seneden sonra organ nakli yaptığımız hastaların devlete maliyeti, diyaliz tedavilerine göre yüzde 50 daha azalıyor. Çok dramatik bir farklılık oluşturuyor"

"Nakil yapabilirsek her sene devletin sağlık bütçesinden çok büyük bir kar elde edilmiş oluyor. Bu sadece bizim için değil, Batı ülkelerinde de böyle. Özellikle böbrek yetersizliğinin ileri aşamasında kullanılan diyaliz yöntemleri sağlık bütçesine çok fazla yük getiren tedaviler"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Grup Gündoğarken ve Neco, müzikte kuşaklar arası buluşmayı sahneye taşıyor

Neco:

"Konser projesi bir anda kendi kendine bir reklam oldu, sonra teklif geldi. 'Niye olmasın? Biz eski arkadaşlar toplanır, çıkarız. Hem biz eğleniriz hem de insanları eğlendiririz.' dedik ve başladık"

Burhan Şeşen:

"Neco'nun tecrübesinden öğreneceğimiz çok şey var. Usta-çırak ilişkisine inanıyoruz ve birlikte gerçekleştirdikleri konserlerin devam etmesini temenni ediyoruz"

(Ayşe Karaosmanoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Mekanik bir bebeğin hikayesiyle 156 yıldır sahnelenen "Coppelia" balesi Ankara'da seyirciyle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesince "Coppelia" balesi, 7 Kasım'da Opera Sahnesi'nde prömiyer yapacak

Eserin Macar koreografı Gyula György Harangozo:

"Bugün yapay zeka hayatımızın bir parçası. Geçmişte mekanik bir bebeğin insanlar üzerinde yarattığı etkiyle bugünkü teknolojinin hayatımızdaki yerini paralel düşünebiliriz"

"Bu eser sadece bale izleyicileri için değil, herkes için. Çocuklar, küçük yaştakiler ve 100 yaşındaki insanlar bile kendi sevdikleri bir şey bulabilir"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Dünya futbolu efsanelerinin milli takıma veda yılı

Portekizli Ronaldo; Messi ve Neymar'ın ardından 2026 Dünya Kupası sonrasında milli takıma veda eden 3. yıldız futbolcu oldu

Ronaldo 41, Messi 39, Neymar ise 34 yaşında milli takım kariyerlerini sona erdirdi

Milli takımlarına veda eden bu üç futbolcu, kulüp takımlarındaki kariyerlerini sürdürüyor

Messi, Inter Miami'de oynarken Ronaldo, Al Nassr'da, Neymar ise Santos'ta forma giymeye devam ediyor

(Fatih Erel/İstanbul)

16- Erzurum, 20 bin kişilik stadyum ve modern spor kampüsüne kavuşuyor

Erzurum'da yapımına başlanan 20 bin kişilik stadyum ile spor salonları ve yüzme havuzu her yaştan insana 7 gün 24 saat hizmet edecek

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur:

"İnşallah Erzurumspor'umuz çok modern bir stadyuma kavuştuğunda maçlarını burada oynayacak ve seyircilerimiz de daha nezih ve modern bir statta müsabakaları izleyecek"

"Burada 5 bin kişilik spor salonu, voleybol ve basketbol salonu, 10'a yakın bireysel spor salonları, kafeteryalar, mescitler, insanların zaman geçirebileceği rekreasyon alanları bulunacak"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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