Türkiye ve ABD, uzay araştırmalarında ortak projeler başlatıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Axiom Space'i ziyaret ederek, "Biz, Türk sanayi ve araştırma geliştirme ekosistemini onlarla daha yakın çalıştırmaya dönük önümüzdeki dönemde ortak projeler ve programlar başlatıyor olacağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Kacır, ABD'de NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ile Axiom Space firmasının Uzay Geliştirme İstasyonu'nu ziyaret etti. Axiom Space'in yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Kacır, Axiom Space insanlı uzay misyonlarında hizmet sunan bir firma olmanın ötesinde özellikle NASA'yla iş birliği içerisinde yeni uzay istasyonu kurulumu, ay misyonunda astronotların kullanacakları kıyafetlerin geliştirilmesi, tasarımı ve üretimi gibi projeler de yürüten bir firma olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzay alanındaki tecrübesini Axiom Space ile paylaştıklarını belirten Kacır, "Önümüzdeki dönemde uzay araştırmalarında, insanlı uzay misyonlarında üstlenebileceğimiz rol ve sorumluluklar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Arzu ediyoruz ki uzay ekosisteminde araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim alanlarında gerek Türk firmaları gerek üniversite araştırma merkezlerimiz çok daha aktif bir rol üstlensinler, insanlı ilk uzay misyonumuzda bütün bu çalışmaların aslında öncü adımı olsun" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Türkiye'de uzay alanında bir çalıştay düzenleneceğini belirten Kacır, "Hem Türkiye'den hem uluslararası ekosistemden katılım sağlayacağımız bu çalıştayla, Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarında, uzay keşiflerinde, tüm aşamalarda oynayabileceği rolü planlamaya dönük bir stratejik plan üzerinde çalışacağız ve insanlı ilk uzay misyonumuzun devamını getirecek adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRK SANAYİSİNİN ÇOK YÜKSEK BİR POTANSİYEL TAŞIDIĞINI BİLİYORUZ'

Geliştirme ve üretim süreçlerinde de gerek enerjinin temini gerek diğer koşulların oluşturulması anlamında oldukça yüksek teknoloji sistemlerinden bahsedildiğini kaydeden Kacır, "Önümüzdeki dönemde Türkiye olarak bütün bunların geliştirilmesinde ve üretilmesinde daha fazla rol üstlenebiliriz. Türk sanayisinin bu alanlarda çok yüksek bir potansiyel taşıdığını biliyoruz. Türkiye'nin Ar-Ge ekosistemi bütün bu alanlarda inovatif çözümler geliştirebilecek çok sayıda firmayı ve araştırma grubunu içeriyor. Bizim hedefimiz, önümüzdeki dönemde insanlı uzay araştırmalarında, uzay keşiflerinde, uzay istasyonlarında, bütün değer zincirinde daha fazla rol üstlenebilmek adına Türk sanayi ve teknoloji ekosistemini güçlü şekilde desteklemek ve yönlendirmek olacak" dedi. Ziyarette, Axiom Space firmasının halihazırda yürüttüğü projelerde, birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını belirten Kacır, "Onların Artemis Ay Programı var. O program kapsamında üstlendikleri birtakım sorumluluklar var, bunlardan bahsettiler. Türkiye'nin bütün bu çalışmalarda sahip olduğu potansiyeli onlar da bir nebze biliyor aslında. Biz, Türk sanayi ve araştırma geliştirme ekosistemini onlarla daha yakın çalıştırmaya dönük önümüzdeki dönemde ortak projeler ve programlar başlatıyor olacağız. İnanıyorum ki böylelikle hem Türkiye'nin milli projelerde daha hızlı yol almasını sağlayacağız hem de küresel projelerde Türk sanayi ve inovasyon ekosisteminin daha etkin şekilde paydaş olması konusunda yeni adımlar atacağız" diye konuştu. (DHA)

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