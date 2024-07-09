Türkiye ve Irak arasında ikili ilişkiler görüşüldü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Ahmet Kerim El Barzanci ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, vize, ikamet, göç, konsolosluk, terörizmle mücadele ve adli işbirliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Barzanci ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bakan Yardımcımız Yasin Ekrem Serim, Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ömer Ahmet Kerim El Barzanci ve beraberindeki heyet ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ikili ilişkilerimiz, vize, ikamet, göç, konsolosluk, güvenlik-terörizmle mücadele ve adli işbirliği alanlarına dair ortak gündemimizdeki meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu."