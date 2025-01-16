Türkiye ve Katar Gazze Müzakere Görüşmesi

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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığındaki görüşmede, Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından sonraki insani yardımların koordinasyonu ve Suriye'ye gerçekleştirilecek insani yardım ile enerji alanında yapılacak çalışmalar, Afganistan'da eğitim çalışmalarının birlikte koordine edilmesi gibi konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar da masaya yatırıldı.