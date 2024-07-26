Türkiye ve KKTC Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri İş Birliği Anlaşması Onaylandı

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(ANKARA) - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında Sağlık ve Tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun'da "20 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma'nın onaylanması uygun bulunmuştur." İfadelerine yer verildi.