Türkiye ve Kuzey Makedonya\'dan Askeri Anlaşma

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Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın (SAHA EXPO 2024) ikinci günü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Vlado Misajlovski ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Güler ve Misajlovski, "Askeri Çerçeve Anlaşması"na imza attı.