Türkiye ve Suriye'den Sağlık İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye ve Suriye'den Sağlık İşbirliği Anlaşması

20.06.2026 00:36
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Sağlık Bakanlığı, Suriye ile sağlık alanında işbirliği mutabakatı imzaladı.

Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında işbirliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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