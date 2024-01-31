Türkiye ve Venezuela arasında enerji işbirliği görüşmeleri yapıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Rodriguez, sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu.

Rodriguez, "Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.