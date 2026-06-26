Türkiye, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekipleri Gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekipleri Gönderdi

Türkiye, Venezuela\'ya Arama Kurtarma Ekipleri Gönderdi
26.06.2026 14:52
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Türkiye, Venezuela'daki depremler sonrası arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini yolladı.

Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Venezuela'ya doğru yola çıkan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın hareketi öncesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Özener, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde dün 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ardışık iki depremin meydana geldiği bilgisinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat kurularak hazırlıklara başlandığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı ile görüşmeler neticesinde A-400M tipi askeri nakliye uçağının tahsis edildiğini belirten Özener, şöyle devam etti:

"Ekipte 37 kişilik İstanbul, İzmir ve Denizli AFAD arama kurtarma ve insani yardım personeli, Sağlık Bakanlığından 6 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama kurtarma köpeğimiz, 2 tam donanımlı arama kurtarma aracımızla birlikte yola çıkmak üzere hazırlanmış bulunmaktayız. Yine Genelkurmay Başkanlığımız tarafından bir başka benzer uçak tahsis edilerek İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de askeriyemizden bölgeye ulaşacaktır. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela Büyükelçiliğimizle irtibatımız sürmektedir. Gerektiği takdirde ilave ekipman, personel desteği de verilecektir."

Özener, bu yıl Gazze başta olmak üzere, Suriye, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerin de yer aldığı 11 ülkeye insani yardım operasyonlarının gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu sayı 2025'te 16'ydı. Bu tarz insani yardımlar sürekli devam etmektedir. Sadece insani yardımı değil dünya üzerinde meydana gelen doğa ve insan kaynaklı afetlerde de Japonya, Haiti, El Salvador, Arnavutluk ve Bosna Hersek gibi ülkelerde meydana gelen afetlere de arama kurtarma ekipleri olarak yardıma gitmekteyiz." dedi.

"Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız"

Özener, küresel insani yardım raporlarına göre uzun yıllardan beri dünyada en çok insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Venezuela'ya doğru yola çıkan ekibe hayırlı yolculuk ve başarı dileyen Özener, "Bununla birlikte birçok sivil toplum kuruluşumuz, arama kurtarma ekiplerimiz de şu anda hazır bir şekilde, haber gelmesini bekliyoruz. Herhangi bir talep olduğu zaman onları da devreye alacağız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etti.

???????- Venezuela'da iki büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekipleri Gönderdi - Son Dakika

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