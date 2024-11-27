Türkiye Yatırım Ofisi, Çin'in "Silikon Vadisi" ile işbirliği anlaşması yaptı - Son Dakika
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Türkiye Yatırım Ofisi, Çin'in "Silikon Vadisi" ile işbirliği anlaşması yaptı

Türkiye Yatırım Ofisi, Çin\'in "Silikon Vadisi" ile işbirliği anlaşması yaptı

Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin'in "Silikon Vadisi" olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi arasında, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını öngören Stratejik İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

27.11.2024 17:49
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Türkiye Yatırım Ofisi ile Çin'in "Silikon Vadisi" olarak adlandırılan Congguansun Bilişim Vadisi arasında, karşılıklı yatırımların desteklenmesi ve teknoloji alanında bilgi ve tecrübe paylaşımını öngören Stratejik İşbirliği Mutabakatı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat öncülüğündeki heyet, Çin'deki temasları kapsamında başkent Pekin'de, Congguansun'un bulunduğu Haydien İlçesi'nin yerel yönetimi ve bilişim kenti yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, karşılıklı katma değerli yatırımların desteklenmesi, üst düzey ziyaretlerin arttırılması, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile teknoloji alanında yatırım temalı etkinlikler düzenlenmesi gibi konuları içeren Stratejik İşbirliği Mutabakatı'na imza attı.

Başkan Yardımcısı Polat burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak Türkiye'ye yatırım çekmek üzere yürüten bir kuruluş olduğunu ve Türkiye'nin yatırım ortamını uluslararası yatırımcılara tanıtmak, yabancı şirketlere Türkiye'deki yatırımlarında yol gösterici olmak ve ülkede daha iyi bir iş ve yatırım ortamının oluşturmak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

"Türkiye, Çin'in küreselleşme stratejisinde önemli bir üs işlevi görebilir"

Türkiye ile Çin arasında iş ve yatırımlar bakımından çok stratejik bir ilişki olduğunu ve Çin'in devlet politikası haline gelen küreselleşme stratejisinde önemli bir üs işlevi görebileceğine inandıklarını dile getiren Polat, "Türkiye, stratejik lokasyonuyla Avrupa'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın ortasında, ülke olarak 85 milyonluk nüfusu olsa da, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,3 milyar insana ulaşabilecek bir pazar konumunda bulunuyor." dedi.

Polat, dünyada tedarik zincirlerindeki kırılmalar, nüfusun yaşlanması ve ticari korumacılık gibi sorunların konuşulduğu bir dönemde, Çinli firmaların küreselleşme stratejisi ve Türkiye'nin mevcut yatırımcı dostu politikalarının, verimli ortaklıklara zemin oluşturabileceğine dikkati çekerek, "Türkiye'de birçok sektörde çok sofistike bir üretim altyapısı mevcut. Türkiye'nin genç nüfusu, mühendislik kapasitesi ve girişimcilik ruhu ile Çin'deki resmin örtüştüğünü düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin şu an dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğine işaret eden Polat, "Bunun yolunun, katma değeri yüksek, daha fazla ar-ge yapılan, inovatif yatırımlardan ve üretim şekillerinin uygulanmasından geçtiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Polat, imzalanan Stratejik İşbirliği Mutabakatı'nın, iki ülke arasında bu yöndeki işbirliğini daha ileriye götüreceğini umduklarını dile getirdi.

"Çin şirketleri Türkiye'ye ve dünyaya açılmak için hevesli"

Haydien Belediye Başkan Yardımcısı Yüe Li de, Türkiye'ye son ziyaretlerinde iş dünyasının yanı sıra, TÜBİTAK ve diğer bilim ve teknoloji kurumlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu temaslardaki, iki ülke arasındaki iş ilişkilerinin derinleştirilmesi, yatırım, inovasyon, girişimcilik alanları ve iki ülkenin bilim ve teknoloji parkları arasında işbirliğinin geliştirilmesi konularında mutabık kaldıklarını belirtti.

Çin şirketlerinin Türkiye'ye ve dünyaya açılmak için hevesli olduklarını vurgulayan Yüe, Haydien'deki şirketleri Türkiye'de iş ve yatırım yapmaya teşvik edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Yöneticisi Ahmet Sami Yavuz, "Türkiye'de yatırım ortamı ve fırsatları" konulu, Congguansun Bilişim Vadisi İdari Komitesi Teknoloji Geliştirme Bölümü Direktörü Liu Çuncı ise, bölgenin kapasitesi ve olanaklarını anlatan sunumlar yaptı.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) tarafından 1950'lerde bir teknoloji merkezi olarak kurulan Congguansun, 1980'lerde elektronik alanına yoğunlaştı. Bölge bugün, Çin'in önde gelen bilişim ve teknoloji şirketlerinin yanı sıra, aralarında Google, Intel, AMD, Oracle ve Sony'nin olduğu yabancı şirketler dahil 12 bin şirketin araştırma ve geliştirme (Ar-ge) merkezine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yatırım Ofisi, Çin'in 'Silikon Vadisi' ile işbirliği anlaşması yaptı - Son Dakika

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