Türkiye'yi 7 Ayda 28 Milyon Yabancı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Türkiye'yi 7 Ayda 28 Milyon Yabancı Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 7 ayında Türkiye'yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 8,27 arttı.

23.08.2024 16:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın 7 ayında Türkiye'yi 28 milyon 978 bin 471 yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, senenin 7 ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artarak 28 milyon 978 bin 471'e ulaştı.

Bakanlık verilerine göre, yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 4 milyon 492 bin 105 olarak kaydedildi. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin 576 oldu.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu 3 milyon 611 bin 218 kişiyle birinci, Almanya 3 milyon 502 bin 628 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) 2 milyon 434 bin 333 ile üçüncü oldu. İran dördüncü, Bulgaristan ise beşinci sırada yer aldı.

Temmuzda 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçi ağırlandı

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,60 artarak 7 milyon 333 bin 812 kişi oldu.

Temmuzda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 35 bin 466 kişiyle birinci olurken, Rusya Federasyonu ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü, Polonya dördüncü ve İran beşinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'yi 7 Ayda 28 Milyon Yabancı Ziyaret Etti - Son Dakika

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