Türkiye-Yunanistan 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Türkiye-Yunanistan 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi Tamamlanmak Üzere

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meriç Nehri'nde Türkiye-Yunanistan 2'nci sınır geçiş köprüsü projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde projenin ihaleye çıkacağını açıkladı. Proje, iki ülke arasındaki ulaşımın kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak. Köprü, Türkiye'nin Selanik-Sofya-Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek ve Pan-Avrupa Koridoru ile Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına hizmet edecek.

22.07.2024 13:24
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meriç Nehri'nde Türkiye- Yunanistan 2'nci sınır geçiş köprüsü projesinin tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde projenin ihaleye çıkacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile 22 Ocak 2004 tarihinde Türkiye ve Yunanistan'ı bağlayan ulaşım altyapısını geliştirmek için İpsala-Kipi sınır geçiş bölgesinde yeni bir kara yolu sınır geçiş köprüsünün ortak olarak inşa edilmesi maksadıyla Atina'da Mutabakat Zaptı imzalandığını belirtti. Uraloğlu, "10 Haziran 2006 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında İpsala-Kipi ikinci sınır geçiş köprüsünün yapılması için imzalanan mutabakat kapsamında köprü projesinin Yunanistan tarafından yapılacağı kararı alınmıştı. Yürütülen proje çalışmalarında sona yaklaştık" dedi. Yunanistan tarafından yürütülen proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve 2024 yılı içerisinde bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Uraloğlu, "17 Nisan 2024'te Selanik'te gerçekleşen Ortak Planlama ve İzleme Projesi Komitesi 9'uncu Toplantısı'nda da bu konu görüşüldü. Projelerin onaylanmasını takiben yapım ihale hazırlıklarına başlayacağız. Bu köprü, iki ülke arasındaki ulaşımın daha da kolaylaşmasına ve ticaretin artmasına katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

841 METRE UZUNLUĞUNDA

Projenin sadece Türkiye ve Yunanistan için değil, tüm bölge için büyük önem taşıdığına işaret eden Uraloğlu, "Yapım ihale hazırlıkları tamamlandığında, inşaat çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Proje, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlamakla kalmayacak aynı zamanda da Türkiye'nin, Selanik-Sofya- Berlin güzergahındaki işlevsel bağlantısını güçlendirecek. Ayrıca, Türkiye'nin Egnatia Otoyolu üzerinden Pan-Avrupa Koridoru ve Balkan ülkeleri ile olan fonksiyonel bağlantısına da hizmet edecek" dedi.

Uraloğlu, Meriç Nehri üzerine inşa edilecek köprünün 841 metre uzunluğunda ekstradoz köprü olacak şekilde tasarlandığını belirterek, 1958 yılında yapılan eski köprünün artan trafiği karşılamaması nedeniyle bu köprünün çift gidiş-geliş şeklinde 4 şerit olarak yapılacağını bildirdi.

Türkiye-Yunanistan 2. Sınır Geçiş Köprüsü Projesi Tamamlanmak Üzere
Kaynak: DHA

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