Türkiye Yunanistan'a Yanıt Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Yunanistan'a Yanıt Veriyor

21.07.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın deniz parkı ilanına karşı Türkiye'nin de projeler geliştirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, Yunanistan'ın biri İyon Denizi'nde diğeri Ege Denizi'nde olmak üzere iki deniz parkı düzenleyeceğini ilan etmesinin ardından kendi deniz parklarını ilan etmesi bekleniyor.???????

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde ve Ege Denizi'nde ilan ettiği deniz parkları, Ege'de başta statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar meselesi olmak üzere birbiriyle bağlantılı sorunlar bağlamında Türkiye açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmuyor.

Bu gelişmenin Yunanistan'ın statükoyu bozucu yeni bir teşebbüsü olarak görüldüğünü belirten yetkililer, söz konusu alanların hukuki statüsünün yanı sıra bilhassa Ege Denizi gibi yarı kapalı bir denizde seyrüsefer serbestisine ve emniyetine engel olmamasının ve Türkiye'nin diğer haklarının ihlal edilmemesinin önemine dikkati çekiyor.

Ege'deki statükonun bozulmaması kilit önem taşıyor

Yetkililer, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kabul etmeyeceğinin altını çiziyor.

Deniz parklarının ilan edilmesinin seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından olası yansımalarına da dikkat çeken yetkililer, bu uygulamanın Ege'deki seyir alanlarını daraltmaması, seyir emniyetine aykırı bir durum teşkil etmemesi, uluslararası denizciliği olumsuz etkilememesi ve açık denizlere erişime engel olmaması gerektiğini vurguluyor.

Yetkililer, Ege'de hukuki durumun değiştirilmesi ve seyrüsefer serbestisinin engellenmesi dahil, Türkiye'nin hak ve çıkarlarına halel getirebilecek hiçbir adımın ise karşılıksız kalmayacağına da işaret ediyor.

Öte yandan yetkililer, uluslararası deniz hukukunun özelikle kapalı ve yarı kapalı denizlerde deniz çevresinin korunması konusunda kıyıdaşları daha sıkı işbirliğine teşvik ettiğinin hatırda tutulması gerektiğini belirtti.

Türkiye çevre denizlerine sahip çıkıyor

Yunanistan'ın bu adımları yakından takip edilirken, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi gibi tüm denizlerde muhtelif koruma alanları ve çevrenin korunmasına yönelik olabilecek diğer önlemler Türk yetkililerce mercek altına alındı. Bu konuda da yakın zamanda gelişmeler yaşanabileceği gelen kulis bilgileri arasında yer alıyor.

Yetkililer, bundan sonraki adımın Türkiye'nin kendi deniz parklarını ilan etmesi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, 16 Nisan 2025'te "Deniz Mekansal Planlaması"nı duyurmuş ve ardından tescil sürecinin tamamlanmasıyla, Türkiye Deniz Mekansal Planlaması Haritası "MSPGlobal" platformunda yayımlanarak uluslararası erişime açılmıştı.

Bu gelişmeyle Türkiye, deniz ve kıyı alanlarının sürdürülebilir kullanımına yönelik mekansal planlamasının uluslararası düzeyde tanınırlık kazanmasını ve resmi statüye kavuşmasını sağlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, Ege Denizi, Yunanistan, Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Hukuk, Emlak, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yunanistan'a Yanıt Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
20:50
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
20:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
20:22
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
20:21
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 15:25:18. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yunanistan'a Yanıt Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.