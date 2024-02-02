DEİK Türkiye-Yunanistan İş Forumu Ticari İlişkileri Geliştirmeyi Hedefliyor

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DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Yunanistan iş forumu toplantısı Sarıyer 'de yapıldı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılan toplantıda konuşan DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat , "Geçmişte yaşanan sıkıntıları unutalım önümüze bakalım. Ticareti geliştirelim, ilişkileri geliştirelim, sosyal hayatı da geliştirelim" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Yunanistan İş Forumu, DEİK'in Sarıyer'de bulunan merkezinde, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Yunanistan Dış İşleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis, DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, DEİK Dijital Teknoloji İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Onur Kanan, Türk ve Yunan iş insanlarının katılımıyla yapıldı. Foruma yaklaşık 200 katılımcı ve 75 firma katıldı.

"SIKINTILARI UNUTALIM ÖNÜMÜZE BAKALIM, TİCARETİ GELİŞTİRELİM"

DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, "Şimdi uzun yıllardır Yunanistan ve Türkiye ilişkileri olması gereken yerde değildi. Fakat aralık ayında Cumhurbaşkanımızın Yunanistan ziyareti ile orada 15 maddelik bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bir de şuna baktığımız vakit Türkler ve Yunanlılar millet olarak birbirlerine çok yakınlar. Esasında bir problemleri yok. Biz de şunu düşündük. Dedik ki liderler böyle yapıyorsa biz de geriye dönüp geçmişte yaşanan sıkıntıları unutalım önümüze bakalım, ticareti geliştirelim, ilişkileri geliştirelim, sosyal hayatı da geliştirelim. ve o yönde de bir toplantı düzenledik DEİK çatısı altında. 75 civarında iş adamı katıldı, bakan yardımcıları, bürokratları katıldı. Herkes aynı istek içerisinde. Muhakkak ki, biz dış ticaretimizi, ilişkilerimiz, yatırımlarımızı değişik sektörlerde geliştirmek için iki tarafta çok istekli" diye konuştu.

"FORUM GERÇEKTEN GÜN BOYUNCA ÇOK FAYDALI OLDU"

Dış Ekonomik İlişkiler Dijital Teknolojiler İş Konsey Başkanı Dr. Erdem Erkul, "Türkiye - Yunanistan İş Forumu gerçekten gün boyunca çok faydalı oldu. 2 tarafın ticari aktivitelerinin daha da artacağı bir forum, bize bunu göstermiş oluyor. Teknoloji tarafında dijital bir koridor nasıl oluşturabiliriz, unicorn sayımızı nasıl daha fazla iş birliği ile artırabiliriz. Avrupa'ya özellikle Türkiye üzerinden dijital koridorla nasıl farklı teknolojilerimizi ihraç edebiliriz bu konularda ağırlıklı görüşmelere oldu" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETİ GELİŞTİRMEK"

İş İnsanı Byron Nicoladies, "Forum çok başarılıydı. 200 kadar kişi vardı, hem Türkiye tarafından, hem Yunanistan tarafından. Ama en önemlisi insanların sayısı değil, atmosferdeki sıcaklık ve enerji. Bir şeyler on yıllardan sonra değişiyor artık. Amaç, Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretinden sonra imzalanan anlaşmalar sonucu iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek 4 milyardan bunu 10 milyara çıkarmak, iki tarafın iş adamlarının daha yakın olması ve birbirleri ile iş birliklerinin artırılması" şeklinde konuştu.

"ŞİMDİ EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ İÇİN YENİ BİR DÖNEM"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu iki ülke arasındaki ilişkilere dikkat çekerek, "Türkiye Avrupa'nın bir parçası olduğu için vizyonumuz benzer. Hükümetlerimizin arasındaki ticari ilişkiler bizi cesaretlendiriyor. Birlikte ilişkilerimizi geliştirmek için el ele, omuz omuza çalışmalıyız. Şimdi ekonomik ilişkilerimiz için yeni bir dönem. Rakamlardan ziyade buradaki enerjiyi gördüğüm için çok mutluyum. ve anlıyorum ki arkadaşlık ilişkilerimiz yolunu bulacak. Yunanistan Dış işleri Bakan Yardımcısına Türkiye ile her zamanki pozitif ilişkileri için teşekkür ederim" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis ise, "Bugün burada sizlerle beraber olmak büyük mutluluk, guru duydum. DEİK'e bu güzel organizasyon için tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.