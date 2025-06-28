Türkiye Yüzyılı: Ulaştırma ve Ticaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Yüzyılı: Ulaştırma ve Ticaret

Türkiye Yüzyılı: Ulaştırma ve Ticaret
28.06.2025 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistiğe odaklanarak ekonomik büyümeyi hedeflediğini belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın 22 yıl önce göreve başladıktan sonra çok büyük önem verdiği ulaştırma ve altyapı yatırımlarına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Milli gelir dolar bazında 238 milyar dolardan 1,4 trilyon dolara 6-6,5 katı artabilir miydi? Kişi başına milli gelir 3 bin 600 dolardan 16 bin dolara 2025 birinci çeyrek sonunda artabilir miydi? Milli gelirin, zenginleşmenin, fert başına milli gelirin, tüketimin, refahın artabilmesi için üretimin, yatırımın artması lazım. Bunların ticaret yoluyla ekonominin büyümesi lazım. Ulaştırmayla taşınması lazım. Hepsi birbirine zincirleme bağlı. O nedenle biz hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nı ulaştırmanın, ticaretin, lojistiğin yüzyılı olarak görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Bağlantısallığı Forumu'na katıldı. Bakan Bolat çeşitli ülkelerden ve Türkiye'den katılımcıların yer aldığı forumda konuşma gerçekleştirdi.

'TİCARETİN OLMASI İÇİN ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK OLMAZSA OLMAZ GEREKLER'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ticaretin olması için ulaştırma ve lojistik olmazsa olmaz gerekler. Lojistiksiz, ulaştırmasız üretimin de, ticaretin de olmayacağı bir gerçek. Dünya ekonomisi hızla gelişiyor, hızla değişiyor ve büyüyor. Yatırım ve üretim arttıkça ticaret artıyor. Tabii ki bunu ulaştırma başarıyor. Hepsi birbirine bağlı unsurlar. Satılmayan değerin maliyeti sıfırdır. Hatta eksidir. Çünkü üretim maliyeti vardır. Ulaştırılamayan üretiminde bir değeri ifade etmemektedir. Demek ki üretim, yatırım, ticaret, ulaştırma hepsi birbiriyle iç içe ve birbiriyle hayati derecede gerekli olan sektörler. Son 30-40 yılına baktığımızda dünya ekonomisinde yıldızı en çok parlayan ve gelişen sektör lojistik ve taşımacılık sektörüdür. Bütün bunlar jeopolitik gerilimlerin, sıcak savaşların arttığı bir ortamda ulaşım ve lojistik sektörünün dünya ekonomisi ve ticaretinde ne kadar öneme haiz olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK BİR KAVŞAK KESİŞME NOKTASI ÜLKESİYİZ'

Bolat, "Biz Türkiye olarak dünya haritasına baktığımızda Avrupa ile Asya'yı Afrika'yı, Ortadoğu'yu, kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, Kazakistan diğer Orta Asya Cumhuriyetleri bunların birbiriyle olan ticaretlerinde bir kavşak kesişme noktası ülkesiyiz. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın 22 yıl önce göreve başladıktan sonra çok büyük önem verdiği ulaştırma ve altyapı yatırımlarına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yapıldı. Milli gelir dolar bazında 238 milyar dolardan 1,4 trilyon dolara 6- 6,5 katı artabilir miydi? Kişi başına milli gelir 3 bin 600 dolardan 16 bin dolara 2025 birinci çeyrek sonunda artabilir miydi? Milli gelirin, zenginleşmenin, fert başına milli gelirin, tüketimin, refahın artabilmesi için üretimin, yatırımın artması lazım. Bunların ticaret yoluyla ekonominin büyümesi lazım. Ulaştırmayla taşınması lazım. Hepsi birbirine zincirleme bağlı. O nedenle biz hükümet olarak Türkiye Yüzyılı'nı ulaştırmanın, ticaretin, lojistiğin yüzyılı olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

'LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ İHRACAT GELİRİ 1 TRİLYON 480 MİLYAR DOLAR'

Bolat, "Dünya mal ticareti yaklaşık 24 trilyon dolar. Dünyada hizmetler ticareti 7,5 trilyon dolar. Toplamda 31,5 trilyon dolar bir ticaret söz konusu. 106 trilyon dolar da dünya milli gelirinin toplamı. Burada lojistik sektörünün dünyadaki ihracat geliri 1 trilyon 480 milyar dolar. Yaklaşık 1,5 trilyon dolara geliyor. Dünyadaki hizmet ihracatının 5'de 1'i lojistik sektöründe gelmekte. Bu 5'de 1'lik, 1,5 trilyon dolarlık gelirin içinde biraz önce hepimizin saydığı birçok kesimler pay almakta değişik alanlarda ve Türkiye'nin geliri ise geçen yıl itibarıyla 40 milyar dolardı lojistik sektöründe. Biz dünyadaki lojistik ihracatında yüzde 2,7 bir pay alıyoruz. Lojistik sektörünün Türkiye'deki cirosu geçen yıl itibarıyla 100 milyar dolar. Bizim toplam milli gelirimizin 1 trilyon 330 milyar dolar olduğunu geçen yıl düşündüğümüzde Türkiye'nin milli gelirinin 13'de 1'i lojistik sektöründen karşılanıyor. Oldukça ekonomi açısından, istihdam açısından, ihracat, döviz geliri açısından büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

'DEMİR YOLU AĞLARIMIZA HIZ VERİYORUZ'

Bolat, "187 civarında limanlarımız var. 162 kadar da gümrüklerimiz var. Bir TIR'ın geçiş süresi toplamda 3,5 saate kadar gerilemiştir. Yüksek hızlı trenler, raylı sistemlerle birlikte demir yolu ağlarımıza hız veriyoruz. Genişletilmesi, geliştirilmesi, yatırımlarına bundan sonraki süreçte hız veriyoruz. Kalkınma yolunun iki anahtar ülkesi Irak ve Türkiye 23 milyar dolarlık bir yatırım. 2 demir yolu, 1 otoyolu 1200 kilometre yolu uzunluğunda her biri. 3 tane önemli ulaştırma koridorunun 2030 yılında bitirilmesi hedefleniyor" diye konuştu.

'BİZİM İHRACAT TAŞIMALARINDA DENETİMİMİZ YÜZDE 2'DİR'

Bizim ihracat taşımalarında denetimimiz yüzde 2'dir. İthalat taşımalarında yüzde 14'dür. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 16 artışla gümrüklerde yakaladığımız kaçak ve yasadışı ürünlerin miktarı 35 milyar Türk lirasıdır. Yaklaşık 900, 950 milyon dolara gelmektedir. Geçen senede 1 yıl öncesine göre 21 milyardan 55 milyara çıkmıştı bu yakalanmalar. Yakalanmaların yüzde 40'ı uyuşturucu yakalanmalarıdır. Kaçak, elektronik, kaçak eşya yakalanmalarıdır. Etkin, hızlı ticareti, ulaştırmayı kolaylaştıran uygulamalar yapılması zorunluluğu hepimizin görevidir. Ama tüm oyuncuların da kurallara uygun hareket etmesi gerekmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Yüzyılı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı: Ulaştırma ve Ticaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
İsrail’den Lübnan’a saldırı 4 kişi yaralandı İsrail'den Lübnan'a saldırı! 4 kişi yaralandı
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
Bursa’da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı
Adana’da silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

20:13
Alevlerle mücadele devam ediyor İşte orman yangınlarında son durum
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum
19:32
Pakistan’da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
Pakistan'da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
19:16
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
18:34
Türkiye’nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
17:39
Özel’den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
09:16
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
09:00
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
08:30
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 22:22:25. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı: Ulaştırma ve Ticaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.