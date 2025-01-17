Türkmenler Sıla Hasretini Giderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkmenler Sıla Hasretini Giderdi

Türkmenler Sıla Hasretini Giderdi

Bayırbucaklı Türkmenler, Esed rejiminin yasaklarını aşarak köylerine döndü ve sevinçle kutladı.

17.01.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Lazkiye ilindeki Bayırbucak bölgesinde yaşayan Türkmenler, yıllardır devrik Beşşar Esed rejimi tarafından girişin yasaklandığı köylerine dönerek bu anları coşkuyla kutladı.

Bayırbucaklı Türkmenler, Kastal Maaf köyüne geri dönerek yıllar sonra burada ilk kez cuma namazı kıldı.

Bayırbucak bölgesinde iç savaş boyunca devrik Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği bombalı saldırılarda yüzlerce ev yıkıldı.

Bugün Lazkiye ve Türkiye'den Kastal Maaf köyüne geri dönen Türkmenler, bir araya gelerek sıla hasretini giderdi.

Lazkiye'den konvoy halinde onlarca araçla yola çıkan ve köy meydanında toplanan Türkmenler, Türkiye ve Suriye bayrakları eşliğinde halay çekerek coşkuyla kutlama yaptı.

Cuma hutbesinde de Gazze'deki ateşkes kutlanarak Filistin için dua edildi.

"Yaşadığım mutluluk tarif edilmez"

Devrik Esed rejiminin baskısı nedeniyle 2012 yılında ailesiyle Türkiye'ye sığınan Eymen Şeyh Ahmet, AA muhabirine, Türkiye'de yazılım mühendisliği bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Köy meydanında akrabasıyla bir araya gelerek 12 yıllık sıla hasretini giderdiğini dile getiren Şeyh Ahmet, "Yaşadığım mutluluk tarif edilmez, kelimelerle anlatılmaz." dedi.

Şeyh Ahmet, köylerdeki evlerin büyük kısmının yıkıldığını belirterek, yeniden imar için yardım çağrısında bulundu.

"Biz buradayız, bu toprakları terk etmeyiz"

Kastal Maaf Köyü Muhtarı Ammar Güllü, geri dönenler için kurban kesildiğini, etli ekmek dağıtıldığını ve mevlit okutulduğunu ifade etti.

Güllü, el ele vererek köylerini yeniden imar etmek için çalışacaklarını dile getirerek, "Herkesin desteğini bekliyoruz. Biz buradayız, bu toprakları terk etmeyiz, mutluyuz." dedi.

Ammar Güllü, "Bütün Türkmenleri davet ettik. Zaferi kutluyoruz. Herkese 'biz buradayız' demek istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkes hoş geldi, sefa getirdi." diye konuştu.

"12 yıl sıla hasretini gidereceğiz"

Türkiye'den geri dönen Ali Muhammed Musullu da rejimin ve Şebbihaların baskılarıyla 2012 yılında göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

8 Aralık 2024'te güne güzel bir haberle uyandığını dile getiren Musullu, "Beşşar Esed rejimi düştü. Köylerimize geri dönebildik. 12 yıl sıla hasretini gidereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de sağlık birimlerinden mezun olduğunu belirten Musullu, "Türkmenler hiçe sayılıyordu. Köylülerimizi, Türkiye'den ağlayarak izliyorduk. Sevinemiyorduk, kutlama yapamıyorduk." ifadesini kullandı.

Suriye'deki iç savaş sürecinde Bayırbucak'ta büyük yıkımların yaşandığını söyleyen Musullu, "Her taraf mayın dolu. Önce bu mayınların temizlenmesi lazım. İnsanların başını sokacak yeri yok. Türkiye'den ve sivil toplum kuruluşlarından yardım rica ediyoruz." dedi.

Kastal Maaf beldesi eski belediye başkanı Ramazan Molla Ali de Türkmenlerin bugün mutlu, ancak yaşanan yıkımdan dolayı buruk olduklarını kaydetti.

Molla Ali, "14 yıl bizi bırakmayan başta Türk devleti ve halkı olmak üzere bütün dostlarımıza selam olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Esed Rejimi, Esed Rejimi, Göçmenler, Türkiye, lazkiye, Güncel, Suriye, Kültür, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkmenler Sıla Hasretini Giderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:40:54. #1.11#
SON DAKİKA: Türkmenler Sıla Hasretini Giderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.