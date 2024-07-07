Türksat 6A Uydusu Geçici Yörüngesine Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika
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Türksat 6A Uydusu Geçici Yörüngesine Ulaşmayı Hedefliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılmasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Uraloğlu, uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70. dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı hedeflediklerini belirtti. Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini artıracağını ve bölgesel, küresel ölçekte rekabet gücünü artıracağını vurgulayan Uraloğlu, ayrıca uydunun Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde yerel televizyon kanallarına ulaşmayı sağlayacağını ifade etti.

07.07.2024 15:07
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de fırlatılması planlanan Türksat 6A'ya ilişkin, "Uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak, ilk sinyali almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türksat 6A'ya ilişkin son bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Fırlatma Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.20'de uzaya gönderileceğini anımsatan Uraloğlu, bunun büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın tüm testleri başarıyla geçmesinin ardından 4 Haziran'da yörüngesine fırlatılması için Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki SpaceX tesislerine yollandığını belirterek, "Başarılı bir nakil sürecinin ardından başlayan ve yaklaşık 1 ay süren fırlatma prosedürlerinde de sona geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A'nın önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim için büyük bir gurur. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, yüksek teknolojiye sahip altyapısıyla ülkemizin uzay çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olacak. Uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak ilk sinyali almayı hedefliyoruz."

"Küresel ölçekte rekabet gücümüzü artıracak"

Uydunun fırlatılmasının Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlık hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Proje, hem mühendislerimizin bilgi birikimini hem de ülkemizin teknolojik kapasitesini ortaya koyuyor. Türksat 6A, sadece Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte de rekabet gücümüzü artıracak. Mevcut uydularımızın hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girerek, ilk kez ülkemiz tarafından üretilen uydu üzerinden bu ülkelerdeki yerel televizyon kanallarına ulaşacağız."

Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusun 3,5 milyardan 5 milyara çıkacağına dikkati çekerek, şu bilgiyi verdi:

"Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden Ku-Bantta televizyon yayını yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları da yer alıyor. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden Türksat 6A ile birlikte sunduğumuz hizmetler de ek kapasiteyle artacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının önemli ölçüde artmasını da planlıyoruz."

"Türkiye'nin uydu kapasitesini artıracak"

Uraloğlu, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türksat 6A bir aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 8,4 kilovat güce sahip Türksat 6A, bir yer sabit haberleşme uydusu olarak TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Böylece Türksat, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türksat 6A Uydusu Geçici Yörüngesine Ulaşmayı Hedefliyor - Son Dakika

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