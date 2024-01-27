 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türksat 6A Uydusu Haziranda Fırlatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türksat 6A Uydusu Haziranda Fırlatılacak

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, haziranda fırlatılmasının hedeflendiğini belirtti. Türksat 6A, Türkiye'nin yanında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak ve Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olacak. Uydu, 42 doğu boylamında hizmet verecek ve 20 aktarıcıya sahip olacak.

Türksat 6A Uydusu Haziranda Fırlatılacak
27.01.2024 - 10:44,
Abone Ol

TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın, haziranda fırlatılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türksat 6A uydusunun şu anda uzaya gönderilecek uçuş modellerinin son test aşamasındayız. Yerli olarak geliştirdiğimiz uydumuzda 30'dan fazla ekipman var. Model olacak bu ekipmanlar Türksat 6A ile uzayda çalışabilme özelliğine sahip olacak. Türksat 6A daha büyük ve komplike olduğu için ülkemiz için çok değerli" dedi.

Üretim, test ve dayanıklılık çalışmalarında sona yaklaşılan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Türksat'ın yerli imkanlarla geliştirdiği, Türkiye'nin yanında Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bölümüne hizmet sunacak Türksat 6A'nın, Haziran 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor. Stratejik rolüyle Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığının simgesi olması amaçlanan uydunun devreye alınmasıyla, Türkiye'nin uydularının seslendiği nüfusun 5 milyarın üzerine çıkması hedefleniyor. Tamamlandığında, 42 doğu boylamında hizmet verecek olan Türksat 6A; 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, yer merkezli bir yörüngede yer alacak. 7,5 kilovat güce sahip olacak uydu, 20 aktarıcıya da sahip olacak.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, üretim ve test çalışmaları Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde devam edilen Türksat 6A'daki son duruma ilişkin DHA'ya konuştu. Türksat 6A'nın ağırlığı ve büyüklüğü bakımından, ilk olma özelliği taşıdığını aktaran Ertok, "Türksat 6A, ülkemizin ilk yerli haberleşme uydusu. Yaklaşık 4,5 tonluk bir uydudan bahsediyoruz; bu ölçekte ve büyüklükte yapılmış ilk yerli haberleşme uydusu. Daha önce ülkemizde uydular yapıldı, ancak bunlar 1,5 ton ağırlığında uydular. Bu yüzden Türksat 6A daha büyük ve komplike olduğu için ülkemiz için çok değerli" diye konuştu.

'SON TEST AŞAMASINDAYIZ, HAZİRANDA FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ'

SpaceX ortaklığıyla fırlatılacak olan Türksat 6A ile ilgili süreci paylaşan Ertok, "Türksat 6A uydusunun şu anda uzaya gönderilecek uçuş modellerinin son test aşamasındayız. Antenlerin performanslarıyla ilgili test süreci başlatmak üzereyiz. Bu testler bittikten sonra 1-2 ufak test daha kalıyor. Tahmin ediyorum mayıs ayı içerisinde fırlatma merkezine götürülmek üzere hazır hale gelir. Haziran ayı içerisinde de fırlatmayı hedefliyoruz. Türksat 6A haberleşme uydularımızın özelikle TV yayıncılığı ve haberleşme yedeklemesini de sağlayacak. Tabii, kamu kurumlarımızın internet ihtiyacı için de kurulacak. Yani ekstra bir kapasite ve yedeklik sağlayacak. Bunun dışında şu anda kapsama alanımızda olmayan Uzak Doğu Asya ve Endonezya'yı da içeren bir bölgeyi de kapsama alanımıza dahil etmiş olacağız. Oraya da hizmet verme imkanına sahip olacağız. Şu anda uydularımız 118 ülkede 3,5 milyar nüfusa hizmet verebiliyor. Türksat 6A ile bu rakamı yaklaşık 5 milyara çıkaracağız. Yerli olarak geliştirdiğimiz uydumuzda 30'dan fazla ekipman var. Model olacak bu ekipmanlar Türksat 6A ile uzayda çalışabilme özelliğine de sahip olacak" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye, Türksat, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türksat 6A Uydusu Haziranda Fırlatılacak - Son Dakika


11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma

Son Dakika
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 12:05:50. #1.11#
SON DAKİKA: Türksat 6A Uydusu Haziranda Fırlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement