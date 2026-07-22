TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi'nin Temeli Atıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezine ilişkin, "Bir taraftan kamunun en büyük veri merkezi kuruluyor olacak, diğer taraftan Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması noktasında çok çok önemli bir adım atılıyor olacak. Ama belki de en önemlisi bu tekno kutup dünya düzeninde Türkiye yeniden bir iddia ortaya koyuyor olacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi temel atma törenine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İleri, dijital teknolojiler ve dönüşüm sürecinin uzunca bir süredir gündemlerinde olduğunu belirterek, son bir iki yıldır dijital dönüşüm sürecinin şekil değiştirdiğini, dönüşümden ziyade bir kırılma noktasına gelindiğini söyledi.

İleri, "Dolayısıyla bu önemli yatırımı, bu yeni dönemin Türkiye'sinin önemli bir stratejisi, önemli bir politikası, önemli bir hamlesi olarak da görüyoruz." diye konuştu.

"Yeni dünyanın kodları sadece jeopolitik kırılmalarla değil, teknolojik kırılmalarla belirlenecek"

İleri, Türkiye'nin artık kendi uydularını, İHA'larını, SİHA'larını, uçaklarını üreten, savunma sanayisi noktasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Özellikle son birkaç yıldır önemli bir kırılım yaşıyoruz." dedi.

Bir taraftan fiziksel yapay zekanın hızla gelişmekte olduğunu gördüklerini, diğer taraftan ise dijital tabanlı dağıtık defter teknolojilerinin epeyce ilerlediğine şahit olduklarını kaydeden İleri, öte yandan büyük teknoloji firmalarının yayınladıkları manifestolar yoluyla yeri geldiğinde tamamen devletçi yaklaşımlar içerisinde olacaklarını ifade ettiklerini de gördüklerini söyledi.

"Artık milli teknolojiden ziyade milliyetçi teknoloji dönemine dünya olarak girmiş bulunuyoruz" diyen İleri, "Yeni dünyanın kodları sadece jeopolitik kırılmalarla değil, aynı zamanda teknolojik kırılmalarla belirlenecek. Tekno kutup bir dünyadayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık dünyanın dijital kalesi olmaktan bahsediyor"

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine değinen İleri, "Sayın Bakanım, inanıyorum ki Türkiye olarak artık çıtayı biz yükseltiyoruz. Sadece millilikten ve yerlilikten bahsetmiyoruz; Türkiye artık dünyanın dijital kalesi olmaktan bahsediyor. Dolayısıyla bugün burada şahit olduğumuz yatırımı sadece bir veri merkezi yatırımı olarak görmek yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu yatırım aynı zamanda bir adalet meselesidir. Veriye, teknolojiye ulaşım noktasında ve ileride gündeme gelecek olan yapay zeka teknolojilerinin insanlığın zaaflarını suistimal eden değil, insanlığı koruyan teknolojiler olarak gelişmesi noktasında şu gördüğümüz yatırım aslında bir adalet yatırımıdır aynı zamanda."

İleri, Türkiye'nin veri noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğu politikalarla gerek talep, gerek arz, gerekse enerji sağlama noktasında yüksek yeterliliğe sahip olduğunun altını çizerek, "Hedefler bellidir: 2030 yılına kadar inşallah 1 GW'lık bir veri merkezi gücüne kavuşmak istiyoruz. Yine bu süreçte özel sektörden en az 10 milyar dolarlık yatırımın seferber edilmesi planlanıyor." dedi.

Temeli atılacak yatırımın önemli bir adım olduğunu vurgulayan İleri, "Bir taraftan kamunun en büyük veri merkezi kuruluyor olacak, diğer taraftan Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması noktasında çok çok önemli bir adım atılıyor olacak. Ama belki de en önemlisi bu tekno kutup dünya düzeninde Türkiye yeniden bir iddia ortaya koyuyor olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün ülkeler yalnızca sınırlarını değil, verilerini de korumaktadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise her çağın kalkınma anlayışının farklı olduğunu, günümüzde ise kalkınmanın merkezinde dijitalleşme ve verinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda fiziki altyapısının yanı sıra dijital altyapısını da adım adım inşa ettiğini ifade eden Karakaya, fiber haberleşme ağları, e-Devlet, TÜRKSAT uyduları, 5G hazırlıkları, yerli haberleşme sistemleri ile Gölbaşı Veri Merkezi'nin Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunun birbirini tamamlayan halkaları olduğunu dile getirdi.

Karakaya, veri üretmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Asıl mesele yalnızca daha fazla veri üretmek değil, veriyi güvenle saklamak, hızla işlemek, etkin biçimde korumak ve yapay zeka aracılığıyla ekonomik ve toplumsal değere dönüştürebilmektir. Veri merkezleri bütün bu süreçlerin üzerinde yükseldiği kritik ve stratejik altyapıyı oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Veri merkezlerinin dijital egemenlik açısından önemine işaret eden Karakaya, bir ülkenin verisinin nerede tutulduğu, kim tarafından işlendiği ve hangi hukuk düzenine tabi olduğunun artık doğrudan egemenlik meselesi haline geldiğini belirtti.

Karakaya, "Verisini koruyamayanın karar alma süreçlerini de tam anlamıyla koruması mümkün değildir." diye konuştu.

Siber saldırıların bankacılık, haberleşme, ulaştırma, sağlık hizmetleri ile kamu kurumlarının işleyişini aksatabilecek boyutta tehdit oluşturduğunu kaydeden Karakaya, veri merkezlerinin bu nedenle hayati önem taşıdığını söyledi.

Ülkelerin artık yalnızca daha fazla fabrika kurarak değil, güçlü dijital altyapılar oluşturarak da rekabet ettiğini ifade eden Mevlüt Karakaya, "Bugün ülkeler yalnızca sınırlarını değil, verilerini de korumaktadır. Günümüzün kaleleri artık sadece sınır boylarında değil, verilerin güvenle işlendiği, yapay zekanın beslendiği ve kritik kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğü bu merkezlerdir. TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi de bu anlayışın somut bir ürünüdür. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak' sözü, sadece teknik bir tercih değil, aynı zamanda dijital egemenlik, milli egemenlik ve stratejik bağımsızlık vizyonunun da ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne de değinen Karakaya, hain darbe girişiminin ilk hedeflerinden birinin TÜRKSAT yerleşkesi olduğunu anımsatarak, "Bu da Türksat'ın önemini anlatmaya yetiyor. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Arman, TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, bakan yardımcıları ve tüm çalışanları tebrik etti.