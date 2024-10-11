TÜRKSOY Moğolistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk dünyası ile Moğolistan'ın, köklü tarihi ve kültürel bağlarla birbirlerine bağlı olduğunu belirterek Moğolistan'a TÜRKSOY tarafından gerçekleştirilen ilk resmi ziyaretin ardından, teşkilatın yakın zamanda Moğolistan'da faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

Raev, Türk dünyası ve Moğolistan arasındaki derin ilişkiyi ve TÜRKSOY-Moğolistan işbirliğinde yakın dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kurum tarihinde genel sekreter seviyesinde ilk kez Moğolistan'a resmi ziyaret gerçekleştirildiğini kaydeden Raev, tarihte ilk Türk devletinin bu topraklarda kurulduğunu, bu açıdan TÜRKSOY'un Moğolistan'daki varlığının çok anlamlı olduğunu belirtti.

Raev, Türk dünyası bilim insanları ve sanatçılarını bu topraklarla tanıştırmanın yanı sıra Moğolistan'ın başta göçebe kültürü olmak üzere, koruduğu kültür hazinesini TÜRKSOY üyesi ülkelerde tanıtmak için sabırsızlandığını da vurguladı.

Moğolistan'daki temasları sırasında Türk dünyasına olan ilgiden hayli memnun olduğunu ifade eden Genel Sekreter, "Türkçe konuşan pek çok gençle tanıştım. Bu gençler, Türkiye Bursları ile Teşkilatımıza ev sahipliği yapan Türkiye'de okumuşlar. Dahası, bugün oluşturdukları Türkiye Mezunları Derneği gibi kurumsal yapılarla, gönül elçilerimiz olarak binlerce yıl öncesine dayanan kardeşlik bağlarımızın daha da sağlamlaşmasında büyük katkı veriyorlar. TÜRKSOY olarak biz de bu sürece ortak düzenleyeceğimiz kültür ve sanat etkinlikleri ile katkı sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Moğolistan, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası"

"Moğolistan'ı Türk dünyasının ayrılmaz parçası" olarak gördüklerini vurgulayan Raev, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Başkent Ulanbator'da gerçekleştirilen resmi temasların, 2025 yılı içerisinde somut projelere dönüşeceğini belirtti.

Moğolistan'a ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan ve Moğolistan Kültür, Spor, Gençlik ve Turizm Bakanı Nomin Chinbat ile yaptığı görüşmelerde, Moğolistan'ın TÜRKSOY'a gözlemci üyeliği konusunun da gündeme geldiğini aktaran Raev, "Asya'da büyük imparatorluklar kurmuş olan ve kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Türk ve Moğol halklarının kardeşliğine katkı sunmak amacıyla tüm imkanlarımızla çalışmaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Raev, Moğolistan'da çeşitli temaslarda bulundu

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Moğolistan'da ayrıca Moğolistan Güzel Sanatlar ve Kültür Üniversitesi ve TÜRKSOY üyesi ülkelerin büyükelçilikleri gibi önemli kurum ve kuruluşları da ziyaret etti.

Resmi temaslar kapsamında ayrıca Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş'in ev sahipliğinde, Kazakistan'ın Moğolistan Büyükelçisi Koishibayev Gabit Beibituly ve TÜRKSOY üyesi diğer ülkelerin diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ulanbator Program Koordinatöü Ali Muslu'nun da katılımıyla görüşme gerçekleştirildi.

"Türk kültür hazinesinin ölümsüzleştirilmesi adına çok önemli çalışma sürdürülüyor"

Orhun Kitabeleri'nde de incelemelerde bulunan Raev, burada TİKA'nın yaptığı faaliyetlerden övgüyle bahsetti.

Genel Sekreter Raev, bugüne kadar TİKA'nın burada çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek "Ulanbator'dan 400 kilometre uzakta olan, TİKA tarafından yapılan Bilge Kağan Kara Yolu'yla ulaştığımız Orhun Kitabeleri, Türk tarihi için çok önemli yazılı kaynaklar. Bu eserler bizler için birer rehber." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan inşa sürecinde olan Tonyukuk Müzesi'ni de ziyaret etme fırsatı yakaladığını aktaran Raev, "Türk kültür hazinesinin ölümsüzleştirilmesi adına çok önemli bir çalışma sürdürülüyor. Açılışını dört gözle bekliyoruz. TİKA dünyada nerede Türk var ise oraya elini herhangi bir karşılık beklemeden uzatıyor. Geçmişimize, tarihimize, ortak kültür hazinemize vermiş olduğu değere bir kez daha bu topraklarda şahit oldum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKSOY-Moğolistan ilişkilerinde yeni adımlar

Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan ile Moğolistan Parlamentosunda yaptıkları görüşmeyle ilgili, Sainbuyan'ın TÜRKSOY'un faaliyetlerini yakından takip etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Raev, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakan Yardımcısı bizleri çok sıcak karşıladı. TÜRKSOY'un Türk dünyası için önemli bir kurum olduğunu ifade etti. Moğolistan'ın sadece Türkiye ile değil, TÜRKSOY'a üye bağımsız Türk devletlerinin tamamı ile aynı kültürel köklere sahip olduğunun altını çizerek Türkiye özelinde Moğolistan ve Türkiye arasında yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ziyaretin, Türk dünyası ile olan ilişkilerin derinleşmesi adına da çok önemli olduğunu beyan etti."

Raev, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyan'ın TÜRKSOY'un çalışmalarına destek vermekten memnuniyet duyacaklarını da ifade ettiğini belirterek bu görüşmeyle somut proje tekliflerini iletme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Genel Sekreter Raev, ilerleyen günlerde Moğolistan kültür ve sanat insanlarının katılımlarıyla yapacakları ortak çalışmalarla kültürel bağları daha da kuvvetlendireceklerini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ile olan görüşmenin ardından Moğolistan Kültür, Spor, Gençlik ve Turizm Bakanı Chinbat'ı ziyaret ettiğini aktaran Genel Sekreter Sultan Raev, Bakan Chinbat'a somut projeler ve işbirliği konularını içeren teklifler ilettiğini paylaştı.

Kültür, Spor, Gençlik ve Turizm Bakanı Nomin Chinbat ile olan görüşmenin çok verimli geçtiğini belirten Raev, "Sayın Bakan bizleri çok sıcak kabul etti. Kendisiyle olan görüşmemiz öncesinde Moğolistan'ın en yeni müzesi olan Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Gerçekten muhteşem bir müze, bu görüşme sırasında beğenilerimi ifade ettim." diye konuştu.

TÜRKSOY Gençlik Zirvesi'ne Moğolistan'dan gençler de katılacak

Raev, öte yandan TÜRKSOY üyesi ülkeler ve dünyanın saygın kültür merkezlerinde yaptıkları çalışmalara dair bilgiler paylaştığını ifade ederek Bakan Chinbat'a, Moğolistan'ın sahip olduğu kültür hazinesini dünyanın dört bir yanına taşımaya hazır olduklarını söylediğini aktardı.

Chinbat'ın bundan memnuniyet duyacaklarını belirterek bazı somut tekliflerde de bulunduğunu kaydeden Raev, Bakan Chinbat'ın Türk tarihinin Moğolistan'da çok iyi bilindiğine dikkat çektiğini ve Moğol tarihinin daha çok bilinmesi için işbirliğine açık olduklarını belirttiğini dile getirdi.

Raev, bu kapsamda, ilk somut işbirliklerinin, hayata geçirdikleri gençlik vizyonunun önemli çıktılarından biri olan Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenleyecekleri TÜRKSOY Gençlik Zirvesi'ne Moğolistan'dan gençlerin katılımı olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Yine Sayın Bakan'ın talebi üzerine, muhteşem bir yapım olan 'Moğol Han' isimli eserin Türkiye'de prömiyerinin yapılması için birlikte çalışacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde ise çeşitli bilimsel etkinlikler ve sinema günleri gibi kültürel etkinlikleri takvimimize almaya karar verdik. İnşallah çok yakın zamanda Moğolistan ile olan işbirliğimizi kurumsal bir seviyeye çıkartarak önemli projelerde birlikte hareket edeceğiz."

TÜRKSOY ile Moğolistan Güzel Sanatlar ve Kültür Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

TÜRKSOY'un Moğolistan temasları kapsamında, TÜRKSOY ile Moğolistan Güzel Sanatlar ve Kültür Üniversitesi arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

İmza töreninde, iki taraf arasında karşılıklı konserler, sanatçılar arası paylaşımlar, ustalık sınıfları ve çeşitli kültürel etkinliklerin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Moğol sanatçıların Türk dünyası etkinliklerinde, Türk dünyası sanatçılarının ise Moğolistan'da düzenlenecek etkinliklerde yer alması ve TÜRKSOY çatısı altında kurulan Türk Dünyası Güzel Sanatlar Üniversiteleri Birliğine yakın zamanda Moğolistan'ın da katılması bekleniyor.