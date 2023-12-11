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TÜRKSOY'un 30. yılı Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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TÜRKSOY'un 30. yılı Ankara'da kutlandı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Ankara'da düzenlenen resepsiyonla 30. yılını kutladı. Etkinliğe Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve birçok davetli katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin 100. yılını kutlayarak Türk dünyasının lokomotifi Türkiye'ye nice yüzyıllar diledi. Etkinlikte TÜRKSOY'un başarılarına vurgu yapıldı ve TÜRKSOY Altın Onur Nişanı takdim edildi.

TÜRKSOY\'un 30. yılı Ankara\'da kutlandı
11.12.2023 - 22:57,
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) 30. yılı, Ankara'da düzenlenen resepsiyonda kutlandı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, eski Dışişleri Bakanı, AK Parti Antalya Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Raev, konuklara katılımları için teşekkür etti.

Raev, Türkiye'nin 100. yılını kutlayarak "100 yıllık çınarımız, Türk dünyamızın lokomotifi Türkiye nice yüzyıllara." dedi.

Astana'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde "Türk Devri'nin başladığının ilan edildiğini" söyleyen Raev, "Bu dönem bizim için altın fırsatlar sunuyor. TÜRKSOY olarak, bu fırsatların bilincinde, devlet başkanlarımızın himayelerinde, çalışmalarımızı kuruluşumuzdan bu yana sürdürüyoruz." diye konuştu.

Genel Sekreter Raev, etkinliğin TÜRKSOY'un başarılarını kutlamak için de yapıldığını vurgulayarak "Bu akşam, başarılarımızı kutlamak için bir araya geldik. Sadece teşkilatımızın başarılarını değil, Türk dünyası olarak yıllar içerisinde katettiğimiz şanlı ve şerefli yolun bizleri taşıdığı bugünü kutlayacağız." dedi.

TÜRKSOY'un başarılarına dikkat çekildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam da TÜRKSOY'un zorlu bir 30 yıllık süreçten başarılarla geçtiğini belirtti.

TÜRKSOY'un başarılarının "rastgele" olmadığına ve zorlu dönemlerden geçtiğine işaret eden Çam, şunları kaydetti:

"Bugünlere gelmesine vesile olan bütün devlet büyüklerimizi, bu konuda katkı veren TÜRKSOY teşkilatına, diplomatlara, bu konuyla ilgili çalışma yapan Türk bürokrasisine, genel müdürlerimize, büyükelçilerimize ve tabii ki uzun yıllar hükümetimizin Dışişleri Bakanı olarak bu konuda büyük emekler sarf etmiş; ilmek ilmek dokumuş olan Sayın Dışişleri Bakanımıza ve bütün kadrolara şükranlarımızı, minnet duygularımızı arz etmek istiyorum."

Çam, "başarıların devam etmesi için" bundan sonraki süreçte çalışmalara tempolu şekilde devam edilmesi gerektiğini söyledi.

"TÜRKSOY'un geldiği nokta takdire şayandır"

Etkinlikte konuşan Çavuşoğlu da TÜRKSOY tarafından ödül almaktan "onur duyduğunu" belirterek "TÜRKSOY 30 yıl önce, Türk dünyasını dil, kültür ve sanat yoluyla birleştirmek için kurulmuştur." ifadesini kullandı.

TÜRKSOY'un kuruluşundan bu yana "çok büyük hizmetler yaptığına" dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bugün 30. yılında TÜRKSOY'un geldiği nokta takdire şayandır." dedi.

Çavuşoğlu, Türk dünyasının "her zamankinden daha güçlü olduğunu", TDT çatısı altında kurumsallaştığını kaydetti.

Türk dünyasının, "küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin" altını çizen Çavuşoğlu, Türk dünyası ülkelerinin "ortak Türkçe ve ortak alfabe" kullanmasını diledi.

Etkinlik, "TÜRKSOY Altın Onur Nişanı" takdim töreni, müzik dinletisi, dans gösterimi ve yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA
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