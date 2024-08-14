TÜRSAB ve Eğil Belediyesi Turizm İşbirliği

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu ile Eğil Belediyesi işbirliğiyle turizmciler Diyarbakır'da bir araya geldi.

Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü kenarında bulunan bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Diyarbakır'ın kültürel kimliğiyle sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın da en önemli kentlerinden biri olduğunu ifade eden Seydaoğlu, bu kültürel değerlere hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay da kentin tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıtmak amacıyla bölgede tur organizasyonlarını artırdıklarını kaydederek, kent için 5 yıl içinde 5 milyon turist hedefleri olduğunu belirtti.

Belirlenen hedefin en az yüzde 25'inin yabancı turist olması için çalıştıklarını ve bu hedefe ulaşmayı başaracaklarını aktaran Baturay, şöyle konuştu:

"Bölgedeki turizmciler olarak bunu başarmak için çalışmalarımıza sürdürmekteyiz. Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te faaliyet gösteren seyahat acentaları temsilcileri ile bir araya geldik. Ekonomik olarak zor bir süreçteyiz, ama yine de hiçbir kaygımız yok. Bizler ilimizde misafir ettiğimiz seyahat acenteleri ve tur operatörleri ülkelerine gidince gördükleri yerleri, yemekleri, içecekleri, misafirperverliği anlatmaktadır. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme programına vermiş olduğu destekten dolayı Eğil Belediye Başkanı Seydaoğlu'na teşekkür ediyorum."

Daha sonra tekne turu yapıldı, tarihi mekanlar ziyaret edildi.