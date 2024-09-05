TUSAŞ Genel Müdürü: Mısır'da fabrika bile kurabiliriz - Son Dakika
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TUSAŞ Genel Müdürü: Mısır'da fabrika bile kurabiliriz

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Mısır'da ileride fabrika kurulması yönünde umutlu olduklarını ifade etti. Mısır'daki savunma projeleri hakkında bilgi veren Demiroğlu, HÜRJET eğitim uçağının ihracatını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Milli Muharip Uçak KAAN projesinin uluslararası işbirlikleri ile gelişmesini vurguladı. TUSAŞ, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda önemli askeri havacılık platformlarını sergiledi.

05.09.2024 15:46
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Mısır'da ileride fabrika bile kurabileceklerini belirterek, "Biz ümit ediyoruz ki, TUSAŞ'ın, TURKISH AEROSPACE'in (TAI) Mısır'daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık olacaktır." dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu, Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mısır'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran Demiroğlu, fuarda Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra ilgili birimlerle ve diğer delegelerle var olan ve olma ihtimali olan projelerini konuşma ve tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

"TUSAŞ'ın Mısır'daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık"

Mısır'ın hem Arap dünyası açısından hem de Afrika açısından çok önemli bir ülke ve çok değerli bir konuma ve tarihe sahip olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerinin iyi bir seviyede seyrettiğini kaydeden Demiroğlu, "(Mısır'da) Ofis açmak kolay bir şey, yapabiliriz bunu ama esas biz ofis açma seviyesinde değil de daha ileri seviyelere götürmeyi tercih ederiz. Biz ümit ediyoruz ki, TUSAŞ'ın, TURKISH AEROSPACE'in (TAI) Mısır'daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık olacaktır. İnşallah ileride fabrika bile kurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Demiroğlu, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in ihracatına dair, "Biz tabiki Hürjet'i mümkün olduğu kadar müttefiklerimize satmak isteriz. O amaçla buraya getirdik, şu anda o yönde çalışmalarımız devam ediyor ama herhangi bir şey söylemek için erken. Biz ümitvarız. Çok uzun olmayan bir vakitte, gelecekte inşallah böyle bir sözleşmenin hayata geçirileceği konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın da çok önemli bir proje olduğunu belirten Demiroğlu, şöyle devam etti:

"KAAN'ı, sadece TUSAŞ'ın değil Türkiye'nin hatta dost ve müttefik ülkelerin ortak bir projesi olarak görüyoruz. İlk uçuşumuzu yaptık, seneye iki tane platformla uçuşlarımıza devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi bu 20'li yılların sonunda 28'i (2028) hedefliyoruz şu anda. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarımıza başlamayı planlıyoruz ama diğer ülkelerin de dost ve müttefik ülkelerin de ciddi ilgisi olduğunu biliyoruz, görüyoruz, duyuyorsunuz."

Demiroğlu, Mısır'ın da bu projeye katılımını görmekten çok büyük sevinç duyacaklarını söyledi.

TUSAŞ Afrika kıtasında

Fuar, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtma imkanı bulacak.

Fuara üst düzey katılım gösteren olan TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın maketlerini sergiliyor.

Envantere 2025'te girmesi planlanıyor

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı.

Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Test faaliyetleri ve gelişimi yoğun şekilde sürdürülen HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TUSAŞ Genel Müdürü: Mısır'da fabrika bile kurabiliriz - Son Dakika

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