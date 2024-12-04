Tutuklanan Arkadaşları İçin Ayasofya Önünde Eylem Yaptılar: "9 Filistin Dostu Derhal Serbest Bırakılsın"

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(İSTANBUL)- Direniş Çadırı Platformu ve Filistin için Bin Genç Platformu üyeleri, Ayasofya Cami önünde toplanarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail ile ticareti protesto ettiği gerekçesiyle 9 kişinin tutuklanmasını protesto etti. 9 kişinin serbest bırakılması çağrısında bulunulan açıklamada, "Mücadelemiz Filistin dostları serbest bırakılana, taleplerimiz karşılanana ticaret bitene kadar memleketin dört bir yanında devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz" denildi.

Sultanahmet Meydanı'ndaki Ayasofya Cami önünde toplanan gruplar, "Filistin dostlarına özgürlük", "Azerbaycan satıyor, Türkiye taşıyor! Petrol ve sevkiyat gidiyor soykırım sürüyor","9 Filistin dostu derhal serbest bırakılsın", "Filistin dostlarına özgürlük" pankartları açarak, "Soykırım petrolü Türkiye'den gidiyor","Erdoğan BOTAŞ'ın vanalarını kapat", "İşbirlikçi iktidar istemiyoruz", "İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet" sloganları attı.

"Tutukladığınız arkadaşlarımızın söylediklerini bizler meydanlarda aylardır haykırıyoruz"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı alanda yapılan basın açıklamasında 9 kişinin 2911 sayılı kanuna muhalefetten tutuklandığı hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok hukukçu bu durumun ne kadar saçma olduğunu zaten ortaya koydu. Fakat biz bu meydandan şunu söyleyelim. Tutukladığınız arkadaşlarımızın söylediklerini bizler meydanlarda aylardır haykırıyoruz. Binlerce kez çağrı yaptık: Vanaları kapatın gemileri bağlayın dedik. Fakat siyasi iktidar üzerine alınmadı maalesef. Bu sebeple, 9 arkadaşımız da 'artık yeter' deyip, gerçekleri bizatihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne karşı haykırdılar. Çünkü maalesef bu ülkede gerçekleri gündeme getirmek için başka bir çare kalmamış durumda."

"Petrol sevkiyatı da hala bin bir türlü hileyle devam ediyor"

Açıklamada, Türkiye'nin 2 Mayıs 2024 tarihinde İsrail'le ticareti durdurma kararı almasına rağmen ticaretin durmadığı belirtilerek, "Maalesef İsrail'e petrol akışında da hala rol almaya devam ediyoruz. İsrail'in petrol ihtiyacının yüzde 28'sini Azerbaycan karşılıyor. Türkiye de bu petrolün Bakü-Tiflis Ceyhan Boru Hattı üzerinden İsrail'e taşınması sürecinde rol alıyor. 7 ay önce bu rolü reddeden yetkililer 10 Kasım'da yaptıkları açıklamayla 2 Mayıs'tan sonra Ceyhan Limanı'ndan İsrail'e petrol tankeri gitmediğini iddia ediyorlar. Aylar önce inisiyatifimiz yok diyenler şimdi gururla bu sevkiyatı engellediklerini söylüyorlar. Demek ki inisiyatifleri varmış. İsteseler daha erken de kapatabilirlermiş vanaları ama kapatmamışlar. Yüzümüze baka baka aylar önce yalan söyleyenler, şimdi kendilerine inanmamızı bekliyorlar ama yanılıyorlar. Bu petrol sevkiyatı da hala bin bir türlü hileyle devam ediyor" denildi.

"Bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz"

Tutuklanan 9 kişinin attığı sloganların da hatırlatıldığı açıklamada, şöyle dendi:

"Buradan bir kez daha arkadaşlarımızın söylediklerini tekrar ediyoruz: 1) Nehirden Denize Özgür Filistin. 2) Neden Azerbaycan petrolü gidiyor. 3) Vicdan gemisine neden izin verilmiyor. 4) Siyonistler faaliyetlerini limanlarımızda sürdürüyor. 5) Soykırımcılarla iş birliği yapanları TRT formuna davet ediyorlar. 6) Free free palestine. Mücadelemiz Filistin dostları serbest bırakılana, taleplerimiz karşılanana ticaret bitene kadar memleketin dört bir yanında devam edecektir. Bizi yıldırmaya çalışanlar bilsin ki gözaltılar tutuklamalar baskılar bizi yıldıramaz."