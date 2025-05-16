Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Bu Zulmü Bitireceğiz ve Birbirimize Kavuşacağız" - Son Dakika
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Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: "Bu Zulmü Bitireceğiz ve Birbirimize Kavuşacağız"

Silivri cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Unutmayın dostlarım, kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum, bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez" dedi.

16.05.2025 16:50  Güncelleme: 18:38
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(İSTANBUL)- Silivri cezaevinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Unutmayın dostlarım, kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum, bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği 16 Mayıs 1919'un 106'ncı yılında anma etkinliği düzenledi. Törene, Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediye meclis üyeleri, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Alican Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 19 Mayıs'a özel mesajı okundu.

"Bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız"

Başkan Vekili Rasim Şişman yaptığı konuşmasında, Silivri cezaevinde bulunan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şu mesajını paylaştı:

"Kıymetli yol arkadaşlarım, vatanımızın ümidi olan gençlerimiz. 2019 yılından bugüne dek her 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiğimiz, geçen yıl Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan ve Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney ile birlikte ev sahipliği yaptığımız İlk Adım Yürüyüşü'nde Emrah ve ben şu anda aranızda değiliz. Lakin bu sadece fiziki bir ayrılık. Orada bulunan herkesle kalbimiz, zihnimiz ve inancımız bir. 106 yıl önce Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şişli'deki evinden yola çıktı, Beşiktaş'ta annemiz Zübeyde Hanım'dan duasını aldı ve Karaköy'den kurtuluşa giden ilk adımı attı. 'Kafamızda sadece inancımız var' diyerek tarihe not düştü.

Atatürk'ün partisi CHP'nin yılmaz neferleri olarak içimde hala aynı inancı taşıyorum. Unutmayın dostlarım, kurtuluştan kuruluşa, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletimiz egemenliğine, gençlerimiz yarınlarına sahip çıkarken sizlere yaradılışımın tüm kuvvetiyle şunu söylüyorum, bu zulmü bitireceğiz ve birbirimize kavuşacağız. Kuvva bire kırmadıkça umudumuz tükenmez. Silivri zindanlarından hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

"Selam olsun Silivri zindanlarında ülkesi için direnenlere"

Rasim Şişman, Rıza Akpolat'ın mesajını paylaştıktan sonra şunları söyledi:

"Bugün çok özel bir yerde ve çok anlamlı bir tarihte bir aradayız; Karaköy Rıhtımı'ndayız. Tarihimizin en büyük yürüyüşünün ilk adımı tam 106 yıl önce buradan atıldı. İşgal altındaki bir şehirden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte bir milletin bütün umutlarını taşıyan bir vapur Anadolu'ya yola çıktı. O günün sabahında İstanbul sisli, puslu ve millet çaresizlik içindeydi. İşte Bandırma Vapuru, o hüznü, çaresizliği ve milletin maküs talihini delip geçerek ilerledi ve bir ilk adım atıldı. Bu ilk adım, bağımsızlığın ilk adımıdır. Bu adım, Anadolu'nun dört bir yanında milletimizin yeniden dirilişinin ilk adımıdır. Bu adım, millet egemenliğinin ilk adımıdır. Bu adım, Cumhuriyetin ilk adımıdır. Bizim şanlı tarihimiz, vatanına sarılan bir milletin, emperyalizme karşı bir direnişin ve bir milletin kendi elleriyle kurduğu devletin tarihidir. Türkiye Cumhuriyeti bize kağnısıyla cepheye mermi taşıyan bir köylünün, halkın bağrından çıkan Kuvvacıların, on dördünde cepheye koşan çocukların ve nice evlatlarını feda etmiş anaların mirasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün bile kulağımızda çınlayan sözü rehberimiz olsun, 'umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.' Elbette, umudun atıldığı bu ilk adım gününün gençliğe armağan edilmesi de boşuna değildir. Atamızın biz gençlere milletimiz adına verdiği değişmez bir vazife var: 'Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.' Değerli İstanbullular, bugün işte bu inanç ve kararlılıkla buradayız. İmkan ve şerait ne olursa olsun biz buradayız. İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa edenler olarak buradayız. Milletimizin egemenliğini muhafaza edenler olarak buradayız.

Bu kıyıdan yükselen tarihin nefesini hala duyuyoruz. Buradan bir kez daha, selam olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüyenlere, selam olsun gelecek kaygısının genç neferlerine. Selam olsun Silivri zindanlarında ülkesi için direnenlere. Selam olsun vatanımızın tapusu Lozan'a sahip çıkanlara. Selam olsun hudutlarımızı koruyan askerlerimize. Selam olsun meydanlarda hürriyeti haykıran milletimize. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız şimdiden kutlu olsun. Bugün buradan, bir milletin bütün umutlarını sırtlanarak bağımsızlık için ilk adımı atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: 'Bu Zulmü Bitireceğiz ve Birbirimize Kavuşacağız' - Son Dakika

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