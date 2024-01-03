Tutuklu Gazetecilerin İlk Duruşmasında Tüm Sanıklar Tahliye Edildi

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MERVE GÜVEN

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da aralarında olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuksuz yargılama talep eden sanık avukatları, iddianamedeki "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle tüm sanıkların ayrı olarak yargılanması gerektiğini ifade etti. Savcılık sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken; mahkeme hakimi tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

"Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davada; avukatlar, sanıkların tutuksuz yargılanmasını istedi. Ayrıca avukatlar, iddianamede yer alan "toplu suç" ifadesinin hukuka aykırı olduğunu ve dosyaların ayrılması gerektiğini belirterek ayrı yargılama talep etti.

Savcılık ise sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme hakimi, karar vermek için duruşmaya 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hakim, tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.