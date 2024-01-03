 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tutuklu Gazetecilerin Yargılandığı Davada Sanıklar HAGB Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Tutuklu Gazetecilerin Yargılandığı Davada Sanıklar HAGB Talep Etti

Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen tutuklu gazetecilerin yargılandığı davada tüm sanıklar, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını talep etti. Sanıklar, haberlerinin gazetecilik ilkelerine uygun olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

03.01.2024 - 14:31,
Abone Ol

MERVE GÜVEN

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da içlerinde olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı dava bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tüm sanıklar mahkemeden, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını (HAGB) talep etti. "Muhbir" hesabı yöneticisi Çardaklı, haberlerinin gazetecilik ilkelerine uygun olduğunu ifade ederek "Yalanlamış, tekzipli tek haber yok hepsi videolu, kanıtlı. 10 yıldır gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Haberlerimde suç yok, hepsinin arkasındayım" dedi.

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava bugün Sıhhiye Adliyesinde Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı.

"Halk arasında korku ve panik yaratma", "halkı kin ve nefrete yöneltme", "halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma" suçlarından açılan davanın bugünkü ilk duruşmasında sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarını yaptı.

SANIKLAR HAGB TALEP ETTİ

Sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek kimseyi aşağılama, korkutma amacı gütmediklerini ifade etti. Bu nedenle tüm sanıklar mahkemeden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını talep etti.

"KAYNAKLI HABERLER PAYLAŞMAMIZA RAĞMEN NEDEN SUÇLUYUZ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

Sosyal medya hesabı "Muhbir"in yöneticilerinden olan ve 78 gündür tutuklu bulunan Serkan Kafkas, "Kaynaklı, atıflı, tırnak içinde haberler paylaşıyor olmamıza rağmen biz neden suçluyuz anlamakta güçlük çekiyorum. Bir grubu, etnik sınıfı aşağılama kaygısı yok. Irksal nefret, ayrım söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ayrıca Kafkas, savcının hazırladığı araştırma raporuna değinerek "Şahsi hesabımdan milliyetçi, paylaşımlar yapıldığına atıfta bulunulmuştur. Bundan gurur duyarım, çıkınca da milliyetçi paylaşımlar yapacağım" diye konuştu.

"10 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM. HABERLERİMDE SUÇ YOK, HEPSİNİN ARKASINDAYIM"

Tutukluluğunun 104. gününde olan sosyal medya hesabı "Muhbir"in yöneticilerinde Süha Çardaklı da dosyada yer alan haberlerden değil 10 yıllık meslek hayatında hiçbir haberinden ceza almadığını kaydetti. Çardaklı, "Çünkü haberlerimiz yorum içermiyor. Atıflı bir haberi paylaşmak neden suç sayılıyor anlamış değilim. Bir gazeteci olarak halkın haber alma hakkını halka vermişiz, bununla neden suçlanıyoruz anlamış değiliz. Biz ırk veya başka bir şey esas almıyoruz, haberlerimiz gazetecilik ilkelerine uygun. Yalanlamış, tekzipli tek haber yok hepsi videolu, kanıtlı. Dosyada paylaştığımız TRT'nin haberi var, bu haber yalansa TRT'nin müdürü neden burada değil. 10 yıldır gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Haberlerimde suç yok, hepsinin arkasındayım" diye kendini savundu.

Tutuklu Gazetecilerin Yargılandığı Davada Sanıklar HAGB Talep Etti
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Asliye Ceza Mahkemesi, Çardaklı, Ankara, Yargı, Ceza, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutuklu Gazetecilerin Yargılandığı Davada Sanıklar HAGB Talep Etti - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tutuklu Gazetecilerin Yargılandığı Davada Sanıklar HAGB Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement