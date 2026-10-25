Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, kongrede yeniden aday oldu - Son Dakika
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Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, kongrede yeniden aday oldu

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Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, kongrede yeniden aday oldu
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Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı Özalper, kongrede yeniden aday oldu
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YENİ Parti 1. Olağan Manisa İl Kongresi'nde tutuklu İl Başkanı İlksen Özalper'in cezaevinden gönderdiği mektup yapay zeka aracılığıyla videoya dönüştürülerek seslendirildi. Özalper, mesajında yeniden aday olduğunu ve Özgür Özel'in yol arkadaşı olduğu için tutuklandığını söyledi.

(MANİSA) - Tutuklu YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Suçum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yol arkadaşı olmaksa o yol arkadaşlığından bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Beni özgürlüğümden mahrum bırakabilirler ama irademi asla teslim alamazlar" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti 1. Olağan Manisa İl Kongresi, Yunusemre Belediyesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'ndaki salonda toplandı.

Kongreye, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, YENİ Parti Manisa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Manisa İl Başkan Vekili Erdem Nalbant, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partiler katıldı.

Kongrede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 Ağustos'ta Manisa'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen ve tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne konulan YENİ Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in cezaevinden gönderdiği mektubu, yapay zeka aracılığıyla videoya dönüştürülerek seslendirildi. Özalper, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Manisam, özlemi burnumda tüten güzel yol arkadaşlarım, yoldaşlarım. Bugün sizlerle aynı salonda olmayı, gözlerinizin içine bakmayı, yine omuz omuza durmayı, sımsıkı sarılmayı her şeyden çok isterdim. Aramızda kilometreler, duvarlar, kapılar, demir parmaklıklar olabilir ama bilin ki kalbim orada. Sesinizi duyamıyor, gözlerinizin içine bakamıyor, ellerinizi sıkamıyor olabilirim ama bana her zaman en içten şekilde gösterdiğiniz sevgiyi ve verdiğiniz gücü burada da hissediyorum.

Biz bu yola bir makamın, bir koltuğun peşinden gitmek için çıkmadık. Herkes için haysiyetli bir yaşamın, sosyal adaletin, toplumsal eşitliğin ve kapsayıcı bir düzeni inşa etmek için çıktık. Amacımız tüm yurttaşların haklara, fırsatlara, kararlara ve kaynaklara eşit erişim sağlamasıydı. Her türlü ayrımcılığa son verilmesiydi. Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin ve tüm dezavantajlı grupların hayata eşit katılımıydı. Bütün mücadelemiz özgür ve onurlu yurttaşların ülkesini kurmak içindi. İşte bu hedef uğruna Manisa'nın sokaklarında yıllarca birlikte yürüdük. Kapı kapı dolaştık. Birlikte mücadele ettik, birlikte yorulduk, düştük, yeniden ayağa kalktık. Birlikte Manisa'yı kazandık. Çünkü biliyorduk ki emekçi, emekli, kadın, genç, biz birbirimizin çaresiyiz. En güçlü hissettiğimiz anlar, birbirimizin elini sıkı sıkı tuttuğumuz zamandır. Şartlar değişti, yollar değişti ama bizim inandığımız değerler hiç değişmedi. Halkın gerçek taleplerini ortak bir mücadele hattında buluşturmak zorunda olduğumuzu hiç unutmadık. Aydınlık bir gelecek umudunu her mahallede, her ilçede yan yana gelerek birlikte büyüttük.

"DÖRT DUVAR ARASINDA DA OLSAM SUSMAYACAĞIM"

Bugün karşınıza çıkıp adaylık konuşması yapamıyor olabilirim. Ama iradem de inancım da mücadele azmim de özgür ve tamdır. Gelin, emeğimiz, haklarımız, memleketimiz için yan yana kalabilmenin yolunu arayalım. Umut halkın haykırışlarında. Biliyorum, bugün bu salonda herkesin yüreğinde aynı soru var. İlksen neden burada değil? Ben neden bugün karşınızda değil de dört duvar arasındayım? Neden bu konuşmayı gözlerinizin içine bakarak yapamıyorum da bir kağıda yazarak avukatlarım aracılığıyla sizlere ulaştırıyorum? Bunun cevabını kendi vicdanımda çok iyi biliyorum. Çünkü ben safımı gizlemedim. Çünkü ben Manisa'nın evladı, Genel Başkanımız Özgür Özel'in yol arkadaşı olmaktan bir an olsun geri durmadım. Genel Başkanımız, Cumhuriyet'in tüm kazanımları için savaşırken, milletin iradesi ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak için mücadele verirken bir an olsun yanımdan ayrılmadım. Bunun bedelini özgürlüğümle ödedim. Ödemeye devam ediyorum ancak buradan bir kez daha söylüyorum.

"SUÇUM ÖZGÜR ÖZEL'İN YOL ARKADAŞI OLMAKSA BİR GÜN BİLE VAZGEÇMEYECEĞİM"

Suçum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yol arkadaşı olmaksa o yol arkadaşlığından bir gün bile vazgeçmeyeceğim. Suçum, millet iradesine sahip çıkmaksa o iradeyi hiçbir zaman bırakmayacağım. Suçum, haksızlığın karşısında susmamaksa dört duvar arasında da olsam susmayacağım. Beni özgürlüğümden mahrum bırakabilirler ama irademi asla teslim alamazlar.

İşte bugün bu inançla sizlere sesleniyorum. YENİ Parti Manisa İl Başkanlığına yeniden adayım. Adayım, çünkü başladığım işi baskılarla bırakma lüksüm yok. Adayım, çünkü Manisa'da birlikte büyüttüğümüz bu örgüte verdiğimiz emeğe ve omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma güveniyorum. Adayım, çünkü dört duvar arasında olmamın Manisa'ya, örgütüme ve mücadelemize karşı sorumluluğumu ortadan kaldırmadığını biliyorum. Kimse ben bugün burada olduğum için bizim eksildiğimizi sanmasın. Biz eksilmedik. Tam tersine birbirimize daha sıkı sarılacak, daha çok çalışacak, daha çok çoğalacağız.

"BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHAT"

Sizleri Türkiye'yi birlikte değiştirmeye çağırıyorum. Çünkü bu memleket bir avuç insanın değil, hepimizindir. Şimdi korkuyu yenmenin, umudu örgütlemenin ve Türkiye'yi yeniden millet yapmanın zamanıdır. Sizden isteğim, sandığa giderken yalnızca beni, İlksen Özalper'i düşünmemenizdir. Birlikte yürüdüğümüz yolları, verdiğimiz emeği, kurduğumuz dayanışmayı ve bundan sonra hep birlikte yazacağımız o büyük hikayeyi düşünün. Ben buradayım. Başım dik, vicdanım rahat. Ben çocukların yatağa aç girmemesi için, özgür bir Türkiye için bedel ödüyorum. Bundan da bir an olsun gocunmuyorum. Geri adım atmıyorum, atmayacağım. İnanıyorum ki yeniden Manisa'nın sokaklarında yan yana yürüyeceğimiz, aynı meydanlarda omuz omuza duracağımız günler çok uzak değil. O gün geldiğinde kaldığımız yerden değil, çok daha güçlü olduğumuz yerden iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Canım Manisama, örgütünüze ve bütün yol arkadaşlarıma yürekten sarılıyorum. Ben mücadeleye kararlılıkla devam etmeye hazırım. ve şimdi söz örgütünüzün, karar üyelerimizin. Hepinizi selamlıyor, her birinize yürekten sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız..."

Kaynak: ANKA
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