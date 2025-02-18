Tütünle Mücadelede Yeni Strateji

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6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanlığı tütünle mücadelede yeni yol haritası belirliyor

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci:

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, teknik çalışmaları yürüteceğiz. Daha yeni ve daha güçlü bir anlayışla sahaya çıkmayı planlıyoruz. Tütünle mücadeledeki yaklaşımlarımızı revize etmek durumundayız"

"Toplumun bütün katmanlarının tütün ve tütün ürünlerini zihinlerinden silmesini ve ona daha farklı gözle bakmasını sağlamamız lazım"

(Duygu Yener/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gayrimenkul satışlarında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı

Türkiye genelinde gayrimenkul satışları geçen ay 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e yükselirken, tapuda gerçekleştirilen işlemlerden 9,5 milyar lira harç geliri elde edildi

TÜGEM Genel Başkanı Serkan Şahin: "Son dönemde konut fiyatlarının reel olarak düşmesinin yanı sıra amortisman sürelerinin önemli derecede gerilemesi konut satışlarını canlandırıyor"

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan: "Faiz indirimleri olacağını düşünen birçok kişi mevduattan çıkış yapıp konuta yöneliyor. Altında ciddi kazançlı çıkan yatırımcıların da yönü gayrimenkul"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- En çok aile ve sağlık mutluluk getiriyor

TÜİK'in "Yaşam Memnuniyeti Araştırması"na göre, Türkiye'de son 5 yılda, her 4 kişiden 3'ü mutluluk kaynağı olarak "aileleri"ni gösterirken "sağlık" yine en üst mutluluk değeri oldu

Mutluluğu "sevgi"de bulanların oranı da yüzde 12,8'den 14,4'e yükseldi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Gençler, yapay zeka ve dijital içerikleri kariyer fırsatı olarak görüyor

GENÇKONFED'in 18-25 yaş aralığındaki 4 bin katılımcıyla yaptığı ankete göre, gençlerin yüzde 30'u yapay zeka ve dijital içeriklerin iş, eğitim ve kariyer planlamalarında kendilerine yardımcı olacağını düşünüyor

GENÇKONFED Genel Başkanı Okudan: "Gençlerin seslerini duyurmak ve onların toplumda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla, bu anket çalışması bizim için çok önemli bir değere sahip"

"Gençlerimizin büyük bir kısmı, yapay zeka teknoloji ve dijital içeriklerin iş, eğitim ve kariyer planlamasında onlara yardımcı olacağını, burada sosyalleştiklerini, eğlendiklerini ve bilgi edindiklerini söylüyor. Ankette yüzde 30'luk oranla birinci olan seçeneğimiz"

(Yusuf Soykan Bal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Avrupa'nın LNG ithalatı 2024'te son üç yılın en düşük seviyesine geriledi

Geçen yıl Avrupa'nın LNG ithalatı yüzde 19, AB'nin ise yüzde 16 azaldı

Rusya'dan LNG ithalatı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 18 yükselirken, Avrupa'nın doğal gaz tüketimi 2024'te son 11 yılın en düşük seviyesi oldu

(Murat Temizer-Handan Kazancı/Ankara)

6- Rus ve ABD heyetleri Ukrayna'da barışın şartlarını görüşecek

Moskova, Ukrayna'nın tarafsız bir statüye kavuşturulmasını, silahsızlandırılmasını, ilhak ettiği bölgelerin Rus toprakları olarak tanınmasını ve Batı'nın yaptırımlarını kaldırmasını istiyor

Kiev de ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin tam olarak sağlanmasının yanı sıra caydırıcılık içeren güvenlik garantileri ve Avrupa'dan barış gücü talep ediyor

(Ali Cura/Moskova) (Grafikli)

7- Çin'in bataryalı depolama kapasitesinin 2025'te 100 gigavatı aşması öngörülüyor

Çin, 2025'te 40-50 gigavat ilave depolama kapasitesini devreye almayı hedefliyor

Ülkenin depolamada kurulu kapasitesinin 2030'da 300 gigavata ulaşması öngörülüyor

(Fuat Kabakcı/Ankara)

8- Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suça konu paylaşımlarının Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu belirtilen şüphelinin "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

9- Bağımlılığından kurtulmak isteyen yaklaşık 66 bin kişi YEDAM'ın kapısını çaldı

Yeşilay'ın 2016'da İstanbul'da pilot uygulama olarak hayata geçirdiği, KKTC'dekiyle birlikte 107'ye ulaşan danışmanlık merkezlerinde, 12 yaş üzeri bireylere ve ailelerine bağımlılık sorunlarıyla ilgili psikososyal destek sağlanıyor

1 milyon 322 bin 216 kişinin danışma hattını aradığı YEDAM'a 19 bin 298 kişi sigara ve tütün, 27 bin 484 kişi alkol ve madde, 15 bin 670 kişi kumar, 3 bin 209 kişi de teknoloji bağımlığı nedeniyle başvurdu

(İrem Demir/İstanbul) (Grafikli)

10- Kastamonu'da kar savaşçıları "hayat durmasın" diye gece gündüz çalışıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde, yer yer kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği dağ yollarını açık tutabilmek için çaba gösteriyor

İnebolu Karşıyaka Köyü Muhtarı İrfan Yılmaz: "Greyder açamazsa kepçe, kepçe açamazsa dozer geliyor. Devletimizden Allah razı olsun"

(Özgür Alantor/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Türk sinemasının unutulmaz şarkılarına hayat veren sesten Yeşilçam'a sitem

Sanatçı Belkıs Özener:

"Türkiye'nin en güzel kadınlarının şarkılarını okumama rağmen ismim yazılmadığı için sesim biliniyor ama ben tanınmıyordum. Yıllarca, 40 sene sustum. Bu benim içimde uhde kaldı"

"Sinemanın beni tanıtırken Fransa'nın Frank Sinatra'sı, Edith Piaf'ı gibi sunmadıkları için sitemim var. Yine de Yeşilçam ayakta kalsın, yaşasın istiyorum. Benden sonra Yeşilçam şarkılarını Çiğdem okuyacak. Kavuğumu Çiğdem Gürdal'a bırakıyorum"

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Başantrenör Ergin Ataman'ın A Milli Basketbol Takımı karnesi

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İtalya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takım, Ataman yönetiminde çıktığı 78 maçta 39 galibiyet, 39 mağlubiyet yaşadı

Milliler, Ataman yönetiminde 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı

Türk sporunun en başarılı antrenörlerinden olan Ataman, kariyerinde birçok ilke imza attı

(Ercan Çakar/İstanbul)

13- Milli boksör Gizem Özer'in hedefi dünya şampiyonluğu

Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na mücadele edecek Gizem Özer:

"İnşallah başaracağım, altın madalyayı ülkemize getireceğim"

(Bilal Kahyaoğlu/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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