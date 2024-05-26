TÜZDEV, Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar İçin Çalıştay Düzenledi

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Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) tarafından üstün yetenekli çocukların bulunmaları ve en ileri seviyede eğitim almaları amacıyla İstanbul Rami Kütüphanesi'nde çalıştay düzenlendi.

"Yer üstü hazinelerimize sahip çıkıyoruz" temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi ve Düzce Üniversitesinin desteğiyle yapılan çalıştayda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu işlerin kamu eliyle yapılmasının kıymetli ve gerekli olduğunu söyledi.

Bunun sürdürülebilir olabilmesi, toplumda karşılık bulabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin onu sahiplenmesinin daha da kıymetli olduğunu ifade eden Gül, görev yaptıkları her yerde üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklarla karşılaştıklarını, İstanbul'a geldiklerinde ise bu sayının daha fazla olduğunu gördüklerini kaydetti.

Gül, İstanbul Çocukları Vakfının, il valisinin başkanlığında oluşturulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 25 yıllık bir geçmişimiz var. Vakıf, hiç şüphesiz çok hayırlı işler yapmış ama diğer derneklerin, vakıfların yaptığı işleri yapmış. Vakfı biraz daha bu konulara yönlendirecek bir yapı oluşturduk. Yeni, 25 kişilik bir mütevelli oluşturduk. Bu mütevelliye aldıklarımızın temelde 3 özelliği var. Birincisi ekonomik olarak güçlü kişiler. İkincisi hayırsever kişiler. Üçüncüsü de kazası, belası olmayan kişiler. Sonuç itibarıyla bir şey yapacağız, düzenli finansmana ihtiyacımız var. Sonrasında yine 3 önceliğimiz oluştu. Üstün zekalı çocuklar, üstün yetenekli çocuklar ve dezavantajlı çocuklar."

Dezavantajlı çocuklarla ilgili çalışmaların devam edeceğini aktaran Gül, üstün zekalı çocuklarla ilgili yaptıkları çalışma kapsamında 8. sınıfta 500 tam puan alan ve İstanbul'u tercih ederek burada okuyan öğrencilere, düzenli olarak üçer bin lira burs verdiklerini anlattı.

Vali Gül, 500 tam puan almayan ancak üstün yetenekli olan çocuklarla ilgili de çalışma yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eksiğimiz şu: Bu sonuç itibarıyla sadece 'Para verdim, para aldım. Ekonomik olarak senin sorunlarını çözdüm' diyebileceğimiz bir alan değil. O açıdan sizlerin TÜZDEV olarak bizi yönlendirmesi, bu konudaki birikimlerinizden bizi faydalandırmanız, yöntemin, yolun doğru olması, seçebileceğimiz çocukların objektif kriterlere göre seçilmesi konusunda sizlere ihtiyacımız var. Bu anlamda çalışmak isteriz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuyu zaten sahipleniyor, buna liderlik ediyor."

Öte yandan çalıştayın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de katıldı.

Uzmanlar tarafından 4 farklı alanda değerlendirme yapılan çalıştayda, "üstün zekalı çocukların tanımı ve kavramlaştırılması", "üstün zekalı çocuklarım eğitim yöntemleri", "üstün zekalıların tanılanmaları" ile "üstün zekalıların istihdamı ve öğretmen yetiştirme politikası" konuları ele alındı.