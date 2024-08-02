Tuzla Belediye Başkanı Genç Sporcularla Buluştu - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Genç Sporcularla Buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Genç Sporcularla Buluştu

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, boks ve kickboks şampiyonu Gizem Nur Köknar ve madalyalı grekoromen sporcu Muhammed Ali Gökmen ile bir araya geldi. Başkan Bingöl, genç sporcuların başarılarını kutlayarak umutlu geleceğin ışığı olduğunu belirtti.

02.08.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, boks ve kickboks şampiyonu Gizem Nur Köknar ve madalyalı grekoromen sporcu Muhammed Ali Gökmen ile bir araya geldi. Sporcuların başarılarını kutlayan Başkan Eren Ali Bingöl, "Gençlerimizin başarısı, umutlu geleceğimizin ışığı olacak" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 12 yıldır Belediye Spor Kulübü Sporcusu olan Avrupa Kupası Şampiyonu Gizem Nur Köknar ve Ürdün'de düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kilogram kategorisinin üçüncüsü Muhammed Ali Göçmen ile Rumeli Aile Çay Bahçesi'nde bir araya geldi. Buluşmaya, Belediye Spor Kulübü Eğitmeni Ümit Yılmaz ile Güreş Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sedat Kesik de katıldı.

"Gençlerimizin başarıları, umutlu geleceğimizin ışığını aydınlatıyor"

Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sporun yaşamın bir yansıması olduğunu belirterek, "Hayatta bir şeyleri elde etmek için sürekli mücadele etmek gerekiyor, sporda da bu geçerli. Gençlerimizin başarıları, umutlu geleceğimizin ışığını aydınlatıyor. Onların elde ettiği başarılar, sadece kendi kişisel başarıları değil, aynı zamanda Tuzla'nın gurur kaynağıdır. Hep birlikte, gençlerimizin destekçisi olmaya ve onlara ilham vermeye devam edeceğiz" dedi.

Futbol oynamak isteyen fakat eğitmeninin yönlendirmesiyle güreşe başlayan Muhammed, ilçede yaşayan bir sporcu olarak, yarışmalarda gösterdiği başarılardan gurur duyduğunu belirtti. 12 yıldır Belediye Spor Kulübü Sporcusu olan Avrupa Kupası Şampiyonu Gizem Nur Köknar ise Belediye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Spor Kulübü Eğitmeni Ümit Yılmaz da Başkan Eren Ali Bingöl ile sohbetlerinde genç sporcularının ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarıların büyük bir emek sonucu ortaya çıktığının altını çizdi. Her yeni başarının gençlerin gelecekteki potansiyelleri için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirten Güreş Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Sedat Kesik ise "Onların bu süreçte gösterdiği özveri ve kararlılık, bizler için de büyük bir ilham kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

Genç yıldızların başarıları

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'na katılan Muhammed Ali Göçmen, 72 kilogramda üçüncülük elde ederek bronz madalya sahibi oldu. Ayrıca, Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 2'nci olarak güreş alanındaki gelişimini sürdürüyor.

Gizem Nur Köknar ise boks ve kickboks alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. 50 kilogramda Boks Türkiye Şampiyonu, 48 kilogramda Kickboks Türkiye Şampiyonu, Avrupa Kupası Şampiyonu ve Dünya Kupası Finalisti olarak kendisinden söz ettiriyor.

Kaynak: ANKA

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